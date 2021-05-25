物流大爆量！民眾狂call催貨...宅配司機曝「血淚現況」：口罩沒乾過

▲疫情嚴峻，物流公司也是大爆量。（示意圖／達志影像）

記者邱晟軒／綜合報導

全台提升至三級防疫警戒，除了各地超商出現大量貨物，物流中心也是塞滿滿，正因貨量太龐大，不少民眾開始抱怨訂購或快遞的貨件怎麼還沒收到。就有一名宅配司機在網上感嘆表示，我們也很希望大家的貨都能順利送達，但是車上的貨不是只有你的最重要，自己口罩從沒有乾過，但沒辦法「這是我選擇的工作！」

這名宅配司機今（25）日在臉書《我是艋舺人》發文表示，我們可能沒有像醫護人員那麼偉大，但是為了大家的貨物，我的口罩從來沒有乾過，大家防疫不敢出門，而我是每天從早送到晚，我全身上下只有一片口罩可以保護我自己，但沒辦法「因為這是我選擇的工作！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲民眾訂單塞爆物流中心。（示意圖／翻攝自臉書爆怨2公社）

原PO指出，我也很希望大家的貨都能順利送達，但是車上的貨「不是只有你的最重要」，大家一直打電話來催，我也只能按照路線幫你送，收貨時也請跟我說聲辛苦了好嗎？也不要用鄙視的眼光看著我指著我罵。

原PO最後也強調，如果可以，我也希望自己送貨平安健康，疫情嚴峻也盼望你收貨可以下樓至空曠處領貨，「我們也有家人！」

貼文一出後，立刻引起許多人的共鳴，「辛苦了！實際行動撐台灣的做事人」、「這個時候還願意送貨，真的非常非常棒」、「我從沒吝嗇給過外送員！謝謝你們的付出」、「有些奧客、冒名訂餐的人，真的該好好思考外送人的辛苦」。

也有網友表示，宅配司機真的辛苦了，不管是哪一個縣市的人，我們都是同為台灣人，疫情期間，應該是互相加油打氣，而不是互相鄙視摧毀，如果沒有宅配司機們冒著風險在外奔波，待在家的我們又怎能順利拿到自己購買的物品呢？