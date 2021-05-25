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宜蘭金樽餐廳喜宴13人染疫「第2桌最慘」　匡列暴增至288人

▲宜蘭金樽餐廳案染疫擴大由9人變13人。（圖／宜蘭市公所提供）

▲宜蘭金樽餐廳案染疫擴大由9人變13人。（圖／宜蘭市公所提供）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠疫情持續延燒，25日宜蘭新增8例（含5/24校正回歸5例），累計49人染疫，而金樽餐廳喜宴案是疫情擴大，由9人（宜蘭6人、外縣市3人）變13人（宜蘭10人、外縣市3人），總匡列人數由107人增為288人。

宜蘭衛生局表示，5/10的宜蘭市金樽餐廳喜宴案，23日有9人確診（宜蘭6人、外縣市3人），衛生局第一波匡列A場喜宴賓客54人、餐廳員工53人共107人篩檢。

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25日金樽餐廳喜宴案再增4名宜蘭人確診，第二波再匡列B場喜宴賓客181人，至25日金樽餐廳案總計匡列288人。

▲▼宜蘭金樽餐廳案染疫擴大由9人變13人。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭金樽餐廳案染疫擴大由9人變13人。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭金樽餐廳案染疫擴大由9人變13人。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭衛生局指出，25日確診8案中，4例是金樽餐廳喜宴案，其中，案4991是20多歲女性，曾參加5月10日喜宴，5月17日出現肌肉痠痛的現象，衛生局列為採檢對象進行採檢，於24日確診，CT值14。

案4992是小孩子，他母親的朋友曾參加喜宴後確診，因小孩子曾與確診者有接觸的紀錄，因此被為採檢對象，5月23日出現喉嚨痛，採檢結果為陽性，於24日確診，CT值19。

案4993是40多歲女性，是曾參加5月10日喜宴確診者的同住者，已列居家隔離對象，且做採檢，她沒有症狀，但採檢結果是陽性，24日確診，CT值17。

案5342是20多歲男性，他參加5月10日喜宴，父母已確診，他已居家隔離並接受採檢，5月22日出現症狀，採檢結果為陽性，並於24日確診，CT值18。

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