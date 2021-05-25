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林瑋豐被起底！妻子竟掌管「綠社群中心」　他傻眼：有國安危機

▲▼林瑋豐反串被抓、夫人掌綠社群中心 郭正亮怒斥：蟑螂窩。（圖／翻攝自民進黨官網）

▲抹紅PTT被抓包，林瑋豐被鄉民起底，妻子竟是民進黨網路社群中心副主任 。（圖／翻攝自民進黨官網）

網搜小組／趙蔡州報導

親綠寫手林瑋豐24日在臉書發文，指控八卦板協助大陸打認知作戰，不料被鄉民抓包是他自導自演。事件延燒後，林瑋豐不但個人身份、工作經歷被起底，他的妻子也被網友發現，竟然是民進黨網路社群中心副主任，貼文一出立刻引發網友熱議。

林瑋豐被PTT鄉民抓包，他先是在PTT發文反串親中，接著透過臉書指控PTT親中賣台，所謂的八卦板協助大陸打認知戰，根本是他一手策劃自導自演。他24日晚間在臉書道歉，「造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意」。

儘管林瑋豐試圖道歉滅火，他的個人身份、工作經歷仍不斷被網友起底，甚至有人發現他的妻子竟是民進黨網路社群中心副主任楊敏，導致有許多人嘲諷「民進黨高層是不是也被認知作戰了」、「恐有國安危機」、「找到原因了，林瑋豐是為愛而戰」。

▲▼神反殺！綠營轟PTT打認知戰　鄉民釣出「幕後寫手」炎上。（圖／翻攝臉書）

▲林瑋豐道歉文。（圖／翻攝自臉書）

▲▼親綠寫手自導自演 妻是民進黨工 郭正亮大罵「蟑螂窩」。（圖／翻攝自批踢踢）

▲林瑋豐妻子是民進黨網路社群中心副主任，網友傻眼喊：「有國安危機」。（圖／翻攝自批踢踢）

事件延燒後，前民進黨立委郭正亮在公開群組怒斥2人丟人現眼，大罵「連總統也騙嗎，連主席都敢騙嗎」、「真是蟑螂窩」等，要求楊敏出面解釋清楚，如果知情就應該撤職。

朱學恒24日晚間也在臉書表示，王定宇、蔡英文講了半天認知作戰，結果全是綠營林瑋豐反串，「叫大家攻擊指揮中心，叫大家群聚破壞防疫，林的老婆還是民進黨網路中心副主任楊敏，你說是不是該跟這些側翼網軍全面宣戰了」。

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