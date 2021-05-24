2外送哥「搬2大2小箱」送急診室！結局神轉傻眼：真的不要害人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名外送員今早接到訂單，地址是醫院急診室，於是他和另一個夥伴合作，搬了兩大兩小箱到現場，沒想到結局超傻眼，也害醫護人員相當困擾，讓他忍不住怒喊，「真的要熱心也不要害人！」

苦主在「外送員的奇聞怪事」氣憤直呼，「妳要熱血點餐給醫院，真的會害死人，我們以為是醫院要吃才送，兩個外送員辛苦搬了兩大兩小箱，才知道妳不是醫院的，人家急診根本不收。」

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他接著表示，「妳知道比起醫護人員的全身防護，外送員的防護裝備少的可憐嗎？我跟另一個人白白承受高染疫風險，只賺70塊，店家很開心有好幾千訂單，而急診人員很困擾，至於外送員呢？外送員的性命不是命嗎？我還要花時間全身加全車消毒，另一個直接去送餐，喊都來不及。」

▲外送員遇到這情況很無奈。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

更衰的是，前一個客人不肯下樓取餐，後一個客人則不戴口罩下樓，而原po善意的提醒，竟換來兩個負評，「今天整個早上都是這麼機X的單子，現在沿路一想到就噴酒精，心情超差。」

對此，網友們紛紛回應，「真那麼熱血就自己去送，不要推外送員上火線」、「無言...相比上次訂餐請外送員把便當分給遊民的，好像就還好了」、「北爛無藥醫，真有心就自己買去」、「客人：看我多有善心。醫院：呃這是什麼，我們不亂收不明的東西」、「下次希望客人可以提前跟醫院通知，才不會浪費彼此時間」。