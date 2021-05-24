鄭文燦：徵求200醫護投入防疫　增設專責病房、採檢站

▲市長鄭文燦報告最新的防疫措施。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦24日於市府防疫會議，報告最新的防疫措施指出，疫情爆發以來，雖然桃園不是熱區但桃園有確診個案，而且目前有一些微幅的上升，加上北北桃是共同生活圈，互動密切，所以防疫等級和雙北是一樣的，防疫整備也要加強，因此市府經由醫師和護理師公會協助，即日起徵求各超過各100名醫、護人員投入防疫工作。

鄭文燦也說明目前桃園的防疫整備狀況：11家責任醫院負壓隔離病房有179床，其中，專責病房到5月28日前，會提升到321床；整個專責病房和負壓隔離病房到528前會達到500床，以一人一室或一室1-3間的病床，家庭式的也可以使用。

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集中檢疫所部分：目前桃園的5個集中檢疫所都有支援雙北，也接近滿載，跟中央盤點的新的5個集中檢疫所也將陸續設置，桃園會設置中央管控的10個集中檢疫所，預估可提供輕症收治的會超過600個房間數，大概有5個檢疫所會做為輕症收治，市府管控的兩個防疫旅館會有341間，中央集中的10個檢疫所會超過1000多個，數量大很多。

另外，有關採檢站部份，本來有14個採檢站會再增加4個，採檢站一般24小時可以設置完成，並視疫情狀況啟用。18個採檢站採檢能量一個可以到達300人，總共可以到達5,400人。目前桃園市是採取PCR檢測為主，沒有用快篩，擴大採檢以來，一天不到1,000人，所以桃園的採檢能量是足夠的。

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