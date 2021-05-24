愛莉莎莎抱怨「救護車很吵」　24小時不間斷：萬華人不用睡嗎？

▲愛莉莎莎在直播中吐露心聲。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎14日才因發文寫下「住在萬華毒窟，哪裡都不敢去」而引發外界抨擊，怎料隔沒幾天後，她竟然在黃氏兄弟的直播中，無奈抱怨「最近的救護車聲很吵」、「我真的覺得很吵，萬華人都不用睡覺是不是」。消息曝光後，再度引發眾人不滿，不少網友都留言大罵，「她才吵吧」、「好白目喔」。

有網友在Dcard上貼出黃氏兄弟與愛莉莎莎通話的直播內容，表示她真的很不解，醫護人員已經為了疫情這麼忙碌，居然還有人嫌救護車吵。

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從直播內容可知（影片請點此），愛莉莎莎抱怨，「你有沒有覺得最近的那個，救護車聲很吵」、「你就不要不敢講，我真的覺得很吵，萬華人都不用睡覺是不是」、「可是我覺得半夜可不可以不要」。即便黃氏兄弟不斷緩頰，表示醫護人員很辛苦，大家應該一起共體時艱，但愛莉莎莎仍繼續訴苦。

▲愛莉莎莎曾拍下萬華之夜。（圖／翻攝自IG／愛莉莎莎）

消息曝光後，不少網友都表示，「最無言是她還叫人家『不要不敢講』，一個有同理心的人都知道醫護很辛苦、知道救護車聲無可避免，只有她自己最自私」、「到底要失言幾次才會學乖啊？人家黃氏兄弟都在幫她緩頰了，還可以這麼不識相」、「講話不用腦，自以為直接坦率」。不過，也有網友認為，「那莎莎的處境誰又能同理呢？況且不是莎莎一個人遇到的問題，萬華人可能都有一樣的問題，不可能每個人都去買耳塞吧」。

據了解，愛莉莎莎在2020年砸下1000萬元，買下萬華10坪小套房，日前因發文寫下「住在萬華毒窟，哪裡都不敢去」而引發外界不滿，事後趕緊修改「我愛萬華，但是萬華現在就是危險，請認清這個事實。」此外，她也曾拍下深夜的萬華街道，表示「從昨天開始，24小時不間斷的救護車聲……。」