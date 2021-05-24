基隆陪酒女確診！3地點感染源不明　林右昌憂：像萬華茶室群聚

▲基隆市長林右昌說明。（圖／翻攝林右昌臉書）

記者陳羿妏、郭世賢／基隆報導

本土疫情持續升溫，基隆市昨新增5例個案，累計確診數已達40例。基隆市長林右昌今（24日）召開防疫記者會，除了公布案3835、案4090的足跡，另外也說明指揮中心公布5起個案的詳細狀況，其中成功市場、小姑娘小吃店、安樂果菜批發市場皆出現過確診者足跡，目前皆感染源不明，其中他最擔心小姑娘小吃店染疫員工一案，「像萬華群聚案件一樣」。

林右昌說明，案3835為仁愛區孝四路「小姑娘小吃店」的員工，5/8-5/12下午3時到晚上11時皆有上班，另分別於5/15、5/18上午以及5/19上午10至10點30分至七堵區南興市場採買；案4090則是案3688的 60多歲母親，曾於5/9、5/10、5/16、5/17、5/19中午11時至12時30分密集去安樂市場採買，活動足跡仍在疫調中。

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▲基隆市府公布疫調足跡圖。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌指出，指揮中心目前有公布基隆5起個案之詳細狀況，其中案 3835 是小姑娘小吃店的40多歲女員工，「工作場所出入人多，有點像萬華群聚案件一樣」，且個案會在鄰近小吃店移動，因此仍在進行匡列疫調；案4090為案3688的 60多歲母親、案4091經疫調結果顯示為案3288的丈夫，是一名60多歲水泥工；案4092有嚴重重聽情形，70多歲、無業，且沒辦法疫調，同時也是高士振診所的洗腎病人；案4369與成功市場有關，是案3519的家人，比較特別的是，個案僅2個月大、無症狀，目前已安排入院收治。

林右昌進一步說明，目前成功市場、小姑娘小吃店、安樂果菜批發市場，皆出現感染源不明的狀況，其中成功市場案部分，總共匡列18人，還會進行後續疫調，並持續擴大匡列採檢。為了加強對疫情控制，基隆市政府今上午召開防疫應變會議成立三個專案：第一為成功市場專案，「1.針對攤位周邊密切、社會關係，進行第一圈匡列；2.成功市場攤商，全進行快篩；3.透過科技工具，匡列曾到市場、可能密切接觸的對象」；第二是安樂果菜批發市場專案，「一對（確診）夫妻，因感染源不明，會針對攤商 進行核心區、外圍區，分階層匡列」。

最後林右昌透露，「目前最擔心的案子是在小姑娘小吃店工作案例，因為感染源不明」，因此針對這三案部分，市府將由衛生局、產發處、警察局一同協助，並呼籲這段時間有出入這些場合民眾，能主動跟衛生單位聯絡，安排進行篩檢。