台中致用高中召回90教職員要求家訪招生　違法！教育局明開2罰單

▲致用高中停課期間違反防疫規定，召回教職員開2次會，將開出2張罰單。（圖／翻攝GoogleMap）

記者李忠憲／台中報導

台中私立致用高中傳出校長陳添旺在停課期間，著急近百位教職員開會，要求到國中生家中招生，讓教師人心惶惶，恐引發疫情破口。台中市教育局表示，學校當天開2次會均違反防疫規定，明日將開出2張罰單。

位於大甲區的私立致用高中是老牌職校，培育出工商界與美容界許多專業人士。學校原有近4千名學生，近年受少子化影響，加上台中市廣設公立完全中學衝擊，學生數大減成2千3百人，教師薪資福利也大不如前。

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昨日傳出致用高中校長陳添旺在停課期間，召集全校近百名教職員工到校開會，並要求到國中生家中「招生」，5月31日前繳交家訪紀錄，態度很強勢。他會中還多次強調，私校沒有公立學校的優勢，不能坐以待斃等學生報名，要主動出擊招生。此舉引發教師不滿，認為可能成為防疫破口。

從「致用高中家訪實施要點」可見，校方要求每位職員列出10位學生，教師需家訪10位國中生，職員需家訪5人，並在5月31日前將家訪紀錄繳交。

校長陳添旺對此表示，當天大家開會時都有戴口罩，座位有隔開距離，現場是防疫會議，除討論停課期間校務，也順便談招生事項。現在是招生黃金期，有請教師可以先打電話詢問，若家長同意，戴好口罩注意防疫再去家訪，並無強制性。

台中市教育局副局長葉俊傑表示，經查致用高中當天上午開會，有40人參加，下午開會有90人參加，行為已違反三級警戒室內群聚超過10人規定。教育局將分2次開罰，諮詢衛生局後，明天開出罰單。

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