「漂白水味是安心的味道」　朝陽科大學生感謝軍方化兵群

▲環保局與國軍化學兵群到朝陽科大消毒。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府22日宣布撤出朝陽科技大學前進指揮所與快篩站，為確保校園及周邊環境安全，環保局與陸軍十軍團36化學兵群深入該區域全面消毒，希望讓市民及師生放心。學生感謝市府及勳方協助消毒，「空氣中淡淡的漂白水味，是安心的味道！」

「朝陽夜唱團」女學生確診為本土傳播案例，台中市政府20日立刻在該校設立前進指揮所及快篩站，連日為1168位學校師生快篩。其中共29名快篩陽性個案，再經進一步PCR核酸檢測，29名全數確認為陰性，市長盧秀燕22日宣布前進指揮所及快篩站於當日下午任務結束後撤離。

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▲▼中市環保局與國軍化學兵群現場仔細進行清消。（圖／台中市政府提供）

中市府為確保校園及周邊環境安全，環保局昨日傍晚隨即偕同陸軍十軍團36化學兵群深入朝陽科大校園及周邊戶外公共環境，全面消毒。

中市環保局長陳宏益表示，防疫消毒大隊連續3天跨區支援，近200位同仁已於霧峰地區確診個案足跡點周遭、朝陽科大當地區里及周邊人潮密集區域沿街執行地毯式清消，並特別提出申請36化學兵支援校內快篩站等高風險地區清消任務，與防疫消毒大隊聯手出擊，一同抗疫。

陸軍十軍團昨日派遣36化學兵群，包含15名官兵、6台背負式消毒器及中型戰術輪車等機具，由楊中校及黃中尉率隊，前進朝陽科大支援校園內部重點區域全面清消，範圍包括快篩站、教職員辦公區、教室、宿舍及餐廳等區域，從黃昏一直消毒到夜晚，每位官兵都盡可能地把每個角落都消毒乾淨，確保師生安全無虞。

朝陽科大越南籍境外生阮同學指出，感謝環保局、學校及支援的國軍3天來徹底執行校園內外消毒作業，在這段疫情緊繃時刻，空氣中淡淡的漂白水味，是安心的味道。

楊中校強調，防疫視同作戰，唯有團結抗疫才能守護家園，這次與環保局聯手合作，全力防堵新冠肺炎疫情蔓延，期盼台灣平安。

獲韓國設計獎



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