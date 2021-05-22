太瞎！阿北齊聚公園涼亭「封鎖區」無罩下棋　網譏「看到棋靈王」

▲大里公園出現老人群聚，自備桌椅在涼亭內玩象棋。（圖／翻攝「大里人聊天室」）

記者李忠憲／台中報導

疫情嚴峻，總統蔡英文呼籲民眾周末不要出門，大里竟有6名老人22日中午無視公司涼亭拉上封鎖線，自備桌椅跑進去大玩象棋，沒保持社交距離外，更幾乎沒戴口罩。照片放上臉書社團後，引發熱議，民眾形容是「棋靈王」、「無法阻止他們投胎」。警方表示，到場發現人已散去，將加強巡邏，並依法嚴辦。

今天中午左右，網友張先生在臉書社團「大里人聊天室」，指出由九二一大地震倒塌金巴黎大樓原址改建的金城社區公園，有老人群聚，「都圍起來了還是無法阻止老匯阿下棋」。畫面中可看到6位老人家，不顧現場涼亭已經拉起封鎖線，竟自備桌椅，跑到裡面下象棋，沒保持社交距離，而且幾乎都沒戴口罩。畫面一出，立刻引發網友熱議。

有人說，「他們是不是誤會封鎖線裡面最安全」、「無法阻止他們一起投胎」、「阿伯什麼大風大浪沒見過，沒在豪小的，不會怕啦！」、「快能成為棋靈王了」、台灣趁現在脫離高齡化社會」、「圍在裡面7749天」，也有人說「報警開罰阿，一張單就讓他們不夠錢賭博！」

▲大里公園出現老人群聚，警方獲報到場人已散去。（圖／民眾提供）

霧峰分局表示，派出所確實有接獲報案，但到場時人都已散去。現場封鎖線是警方拉設，會加強巡邏勸導，如果不聽將依法嚴辦。

警方也呼籲，防疫期間要共體時艱，外出時全程配戴口罩，停止室內5人（不含同住者）、室外10人社交聚會活動。中央流行疫情指揮中心宣布自5月19日起至5月28日止全國提升為疫情第三級警戒，違者經勸導不聽者，該場域或業務主管機關得對違規者處以3000～15000元罰鍰。也請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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