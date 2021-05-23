宜蘭金樽群聚再+4！匡列106人隔離篩檢　全境所有餐廳禁內用

▲宜蘭金樽餐廳群聚感染再+4，宜蘭縣長林姿妙宣布即日起至6月8日縣內餐廳全面暫停內用。（圖／記者游芳男翻攝）



記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

國內疫情持續升溫，台灣23日本土病例增加287例，其中宜蘭增加6例，校正回歸1例，累計共41例，而宜蘭縣縣長林姿妙就宣布宜蘭餐廳業即日起至6月8日全面暫停內用，衛生局局長徐迺維就表示其中有4名確診個案為金樽餐廳群聚擴散，縣府也緊急匡列員工與民眾共106人進行居家隔離與篩檢。

宜蘭23日確診個案再+7！宜蘭縣長林姿妙宣布即日起至6月8日餐廳全面禁止內用外，也公布確診者足跡。衛生局局長徐迺維就指出，7名確診者中有一名為校正回歸的案例，23日新增6名確診個案，其中有4名與金樽餐廳群聚案例有關。徐迺維表示，根據疫調結果顯示，案3929為30歲男性，5月10日曾到金樽餐廳參加喜宴，15日出現症狀採檢確診；案3930為3929的祖母，也是參加喜宴後出現症狀確診；案4267為50多歲男性，13日出現症狀於23日採檢確診；而案4268則為案4267的夫人，一樣於23日確診。

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▲▼宜蘭23日確診案例關係圖。（圖／宜蘭縣政府提供）



徐迺維表示，在案2742中原因感染源不明所以無法釐清傳播鏈，不過其丈夫在22日宣布確診，疫調後發現2人在5月10日有到過金樽餐廳參加喜宴，同桌有來自雙北市的民眾，而來自雙北市的民眾返家後也陸續出現症狀而確診。據了解，金樽餐廳當日共有6桌喜宴，並於12日暫停營業，暫無疑慮，而縣府目前也已匡列員工與縣民含外縣市民眾共106人進行居家隔離，目前已有6位民眾確診，縣府也會再持續進行追蹤。

▲金樽餐廳群聚匡列人數。（圖／宜蘭縣政府提供）



另3名確診個案，徐迺維指出，其中案3928為遊藝場確診男性的友人，一採陰性，不過卻在居家隔離後出現症狀，再次採檢結果為陽性確診；案4089為70多歲女性，為案3517的夫人，21日匡列隔離後於23日確診；案4180為20多歲女性，住在新北新店，為校正回歸案例，15日來宜蘭找朋友後確診。

▲宜蘭23日確診案例足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）