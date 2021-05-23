　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

台壽啟動5大疫情應變機制　法定傳染病不視為除外責任！

▲台灣人壽。（圖／記者陳依旻攝）

▲台灣人壽啟動5大疫情應變措施，包含擴大法定傳染病給付範圍。（資料照／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

疫情警戒升高，台灣人壽今（23）日宣佈啟動5大關懷服務，擴大法定傳染病給付範圍、多張保單取消30日等待期，確診隔離檢疫理賠、放款減息方案。

第一、強化保戶防疫保障，取消30日等待期；「台灣人壽安心365全戶罩專案」將法定傳染病慰問保險金納入保障項目，多張商品的法定傳染病取消30日疾病等待期限制，投保後確診者皆適用。

第二，針對健康醫療險保戶，法定傳染病不視為除外責任；感染新冠肺炎（COVID-19）申請理賠（含1998年前保單及其「法定傳染病」雖列為除外責任者），基於有利於被保險人考量，仍予以給付，且被要求入住負壓隔離病房，比照加護病房住院項目給付理賠。

第三、確診可依險種規定申請理賠；一旦確診，依政府安排入住集中檢疫所的保戶，提出政府機關或醫療機構開立的證明，均視為入住普通病房，可以依投保的險種規定，獲得理賠保障。

第四、推出確診減息方案；確診保戶可展延房屋貸款本金及利息1年；確診保戶經個別檢具證明文件可申請保單借款利息緩繳或降息6個月。

第五、提供房貸、保單借款利率調降優惠；首先，主要對象包括因確診或檢疫需要接受隔離，以及受疫情影響被實施無薪假或非志願性失業之借款戶本人或配偶、一親等血親；其次，連續兩個月平均營業額較去年同期或去年下半年平均營業額減少15%之公司負責人本人或配偶；最後，防疫相關醫療人員也可。

台灣人壽表示，上述對象凡是自用住宅貸款餘額1,000萬元以內，自核定受理日起，可6個月減息0.25%，保單借款也自核定受理日起，按各類型保單借款定價利率6個月減息0.25%，本項降息措施申請期限至9月30日。

疫情期間，台灣人壽強調，客服專線0800-099-850及理賠窗口服務不中斷；解約、保單借款得以傳真申請；住院醫療理賠可透過台壽官網「龍e賠專區」申請。

另外，台灣人壽旗下子公司中國信託產險也放寬3項理賠措施；第一，針對健康醫療險保戶，法定傳染病取消30日疾病等待期限制，投保後確診者皆適用；第二，法定傳染病不視為除外責任，感染新冠肺炎（COVID-19）申請理賠，且被要求入住負壓隔離病房，比照加護病房住院項目給付理賠；第三、感染新冠肺炎確診，依政府安排入住集中檢疫所的保戶，提出政府機關或醫療機構開立的證明，均視為入住普通病房，可以依投保的險種規定，獲得理賠保障。客戶申請理賠備案，可透過0800-075-777客服專線，或中信產險官網線上備案系統申請。

ET快訊
小編嗆陳時中「校正回歸什麼鬼」　盧秀燕回應了
快訊／刑事局也淪陷　1警官送醫確診
新北增新莊、三重「熱區防疫中心」　匡列範圍曝光
宜蘭一場喜宴9人確診！　去過這間餐廳注意
侯友宜指「中央下令不公布足跡」　指揮中心火速回應！
陸馬拉松21人亡！　連知名「神級選手」也罹難

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

台壽啟動5大疫情應變機制　法定傳染病不視為除外責任！

富邦人壽啟動5大應變措施　擴大確診慰問金給付對象！

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

艾莉絲女兒被阿拉伯人打「整個眼圈黑的！」　策劃反擊...扮富豪「巴黎鐵塔前包場開趴」

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

台壽啟動5大疫情應變機制　法定傳染病不視為除外責任！

富邦人壽啟動5大應變措施　擴大確診慰問金給付對象！

3隻小貓吃完飯同步「舔手手回味」　開大絕萌臉逼餵食：還餓～

桃園市今日本土23例累計120人　11區淪陷僅大園、復興區為淨土

不斷更新／全台快篩站總整理看這邊　確診、防疫Q＆A一次看

「蔡依林」手機掉了被送派出所！Siri撥給媽媽　本尊現身感謝

又有梅雨鋒面！明晚起濕3天「降雨熱區」出爐　周末還有一波

價格極具競爭力的潛水錶出列　Hamilton帥錶配抗磁機芯加分

不校正回歸原因曝！彰化確診11例比中央多　燒烤男隱匿足跡將開罰

宣明智捐贈新北警千劑快篩「明到貨！」　逸達提供肺炎新藥助臨床抗疫

成功阻止老爸出門！她曝「洗腦步驟」教學　網一看哭了：孝心感動天

馬戲團母獅抓狂！馴獸師遭「狠咬拖行」畫面曝　觀眾嚇到癲癇發作

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

保險熱門新聞

富邦人壽啟動5大應變措施　擴大確診慰問金給付對象！

台產「防疫保單」出單率已逾6成　封城不賠！

台壽啟動5大疫情應變機制　法定傳染病不視為除外責任！

旺旺友聯「防疫保單」改停賣策略　1專案恢復上架！

沒搶到台產「防疫保單」沒關係！　 這兩張一隔離就賠兩萬

尹衍樑「暴怒記兒子大過」真正原因曝光：千萬豪車被撞壞！

南山人壽推防疫保單！　結合住院醫療與疫苗接種保障

三商美邦人壽推健康險新品　針對肺炎彌補醫療住院缺口

富邦人壽擴大確診慰問金給付　非保戶也能領3萬元！　

肺炎確診遭關店停業！南山產物推「全台首張」防疫保單主約

「防疫保單」遭爆申請理賠遭拒　台產揭關鍵原因！

15家產險申訴率　國泰拿最低

台產「防疫保單」理賠件數曝光！16億保費入袋　目前僅理賠3790萬

台產「防疫保單」理賠申請475件　兩週增加96件！

更多熱門

相關新聞

宜蘭金樽群聚再+4！全境所有餐廳禁內用

宜蘭金樽群聚再+4！全境所有餐廳禁內用

國內疫情持續升溫，台灣23日本土病例增加287例，其中宜蘭增加6例，校正回歸1例，累計共41例，而宜蘭縣縣長林姿妙就宣布宜蘭餐廳業即日起至6月8日全面暫停內用，衛生局局長徐迺維就表示其中有4名確診個案為金樽餐廳群聚擴散，縣府也緊急匡列員工與民眾共106人進行居家隔離與篩檢。

南投增8例！5會館小姐疑遭萬華逃竄茶室女感染

南投增8例！5會館小姐疑遭萬華逃竄茶室女感染

即／宜蘭最新足跡　金樽餐廳＋喜互惠＋頭城市場

即／宜蘭最新足跡　金樽餐廳＋喜互惠＋頭城市場

5／28解除三級警戒？　侯友宜：做好延長準備

5／28解除三級警戒？　侯友宜：做好延長準備

越股「疫」外出色　專家點出兩原因！

越股「疫」外出色　專家點出兩原因！

關鍵字：

台灣防疫新冠肺炎社區感染台灣人壽

讀者迴響

熱門新聞

528後繼續停課？侯友宜回應！

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

馬俊麟、張家瑋被目擊現林口摩鐵

快訊／今日本土病例增287＋校正回歸170！另增6死亡

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

采子Clubhouse出聲　我只是想唱歌

台劇火警戲來真的　消防員全待命

三級警戒何時降？陳時中：「這一週是重要觀察期」

母發燒2天確診亡　女兒見不到最後一面

更多

最夯影音

更多
女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面