台壽啟動5大疫情應變機制　法定傳染病不視為除外責任！

▲台灣人壽啟動5大疫情應變措施，包含擴大法定傳染病給付範圍。（資料照／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

疫情警戒升高，台灣人壽今（23）日宣佈啟動5大關懷服務，擴大法定傳染病給付範圍、多張保單取消30日等待期，確診隔離檢疫理賠、放款減息方案。

第一、強化保戶防疫保障，取消30日等待期；「台灣人壽安心365全戶罩專案」將法定傳染病慰問保險金納入保障項目，多張商品的法定傳染病取消30日疾病等待期限制，投保後確診者皆適用。

第二，針對健康醫療險保戶，法定傳染病不視為除外責任；感染新冠肺炎（COVID-19）申請理賠（含1998年前保單及其「法定傳染病」雖列為除外責任者），基於有利於被保險人考量，仍予以給付，且被要求入住負壓隔離病房，比照加護病房住院項目給付理賠。

第三、確診可依險種規定申請理賠；一旦確診，依政府安排入住集中檢疫所的保戶，提出政府機關或醫療機構開立的證明，均視為入住普通病房，可以依投保的險種規定，獲得理賠保障。

第四、推出確診減息方案；確診保戶可展延房屋貸款本金及利息1年；確診保戶經個別檢具證明文件可申請保單借款利息緩繳或降息6個月。

第五、提供房貸、保單借款利率調降優惠；首先，主要對象包括因確診或檢疫需要接受隔離，以及受疫情影響被實施無薪假或非志願性失業之借款戶本人或配偶、一親等血親；其次，連續兩個月平均營業額較去年同期或去年下半年平均營業額減少15%之公司負責人本人或配偶；最後，防疫相關醫療人員也可。

台灣人壽表示，上述對象凡是自用住宅貸款餘額1,000萬元以內，自核定受理日起，可6個月減息0.25%，保單借款也自核定受理日起，按各類型保單借款定價利率6個月減息0.25%，本項降息措施申請期限至9月30日。

疫情期間，台灣人壽強調，客服專線0800-099-850及理賠窗口服務不中斷；解約、保單借款得以傳真申請；住院醫療理賠可透過台壽官網「龍e賠專區」申請。

另外，台灣人壽旗下子公司中國信託產險也放寬3項理賠措施；第一，針對健康醫療險保戶，法定傳染病取消30日疾病等待期限制，投保後確診者皆適用；第二，法定傳染病不視為除外責任，感染新冠肺炎（COVID-19）申請理賠，且被要求入住負壓隔離病房，比照加護病房住院項目給付理賠；第三、感染新冠肺炎確診，依政府安排入住集中檢疫所的保戶，提出政府機關或醫療機構開立的證明，均視為入住普通病房，可以依投保的險種規定，獲得理賠保障。客戶申請理賠備案，可透過0800-075-777客服專線，或中信產險官網線上備案系統申請。