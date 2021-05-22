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快訊／「桃園金沙風暴」再+3！同足跡已5確診　連父母也染疫

▲新竹市足跡、防疫、確診、林智堅。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲中央疫情指揮中心公布22日新增確診，其中新竹地區共  例。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

中央疫情指揮中心22日公布新增確診323例(本土321例、境外2例)，其中新竹市新增本土3例、新竹縣新增本土2例。其中新竹市3例與桃園金沙酒店足跡相關，新竹縣1例與萬華足跡有關。

▲快訊／新竹地區22日新增本土5例。（圖／新竹市政府提供）

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▲新竹市流行疫情指揮中心今說明，本日新增案3440、案3863、案3864。

新竹市流行疫情指揮中心今說明，本日新增案3440、案3863、案3864，其中案3863為案3440的母親、案3864則為3440的父親，此3案目前已匡列38人居家隔離中。林智堅也說明，此波疫調中，其中案2349、案3440，因拒絕配合疫調，造成防疫困難，因此對2人各開罰30萬元。

市府說明，案3440與日前苗栗確診案2011有共同活動史，包含11日在板橋的餐廳、啤酒屋、桃園金沙酒店，並在12日前往桃園蚵仔仁餐廳用餐、13日懶得煮餐廳、15日南寮一品鴨肉外帶、16日西大路鬍鬚李小吃，後來在15日與家人進行聚餐，之後其父母則與他一同確診。

由於案3863、案3864今日凌晨才通知確診，目前疫調足跡仍再加緊調查，待後續發布。

▲快訊／新竹地區22日新增本土5例。（圖／新竹市府提供）

▲▼桃園金沙酒店此波確診案中，共有5人有相關聯結。

▲快訊／新竹男相揪「桃園金沙」確診再+1。（圖／新竹市政府提供）

新竹縣確診部分，22日新增案3612、3865，同樣也與萬華相關，於10日從新豐火車站搭車前往台北萬華某KTV，11日搭乘火車返回新豐，再騎乘機車前往竹北，15日前往新北三重國成早餐店、17日、18日、19日、20日連續四日前往新豐尚仁街全家超商。

新竹縣府說明，案3612為本國籍20多歲男性，平時居住地在新豐鄉，有新北地區活動史。5月14日開始出現喉嚨不適、咳嗽症狀，5月20日因嗅覺喪失騎機車到醫院就醫並採檢，昨(21日)陽性確診。另外一例案3865為本國籍60多歲女性，住竹北市，有萬華地區活動史，5月19日開始身體不適，20日因發燒由家人載往醫院就醫並採檢，21日陽性確診。

竹縣衛生局指出，獲知第一時間安排救護車將兩名確診者送至醫院隔離治療，同時進行疫調，兩確診者共匡列接觸者57人(40+17)，已依風險程度居家隔離並安排採檢。新竹縣公共場所及周邊環境，在今天中午前已經完成所有消毒作業；新北市及台北市的公共場所，本府衛生局也已分別通報有關單位。

▲案3612、3865。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣府公布案3612、3865相關足跡。（圖／新竹縣政府提供）

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