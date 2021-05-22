本土增321例！400例本土「回歸上週個案」　新北市384例最多

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布今日國內323例COVID-19確定病例，分別為321例本土及2例境外移入（案3462、案3867），另有400例本土個案為校正回歸上週各日個案，確診個案中新增2例死亡（案3097、案3553），個案分布以新北市384例最多，其次為臺北市269例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中表示，今日新增321例本土病例，為162例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今年5月10日至5月21日；校正回歸個案400例中，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。

個案分布以新北市384例最多（以板橋區103例為多），其次為臺北市269例（以萬華區174例為多），桃園市20例、臺中市11例、基隆市9例、屏東縣5例、彰化縣及高雄市各4例、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例、新竹縣2例、臺南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1例。其中萬華活動史相關258例、茶藝館相關100例、某社團相關4例、某水果商相關3例、其他已知感染源80例、關聯不明121例、疫調中155例，相關疫情調查持續進行中。

▲個案分佈。