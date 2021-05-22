快訊／新北暴增384本土！　確診人數分佈區域曝光

記者羅婉庭／新北報導

中央疫情指揮中心22日公布新增本土確診案例724例、境外移入2例，加上400例本土個案為「校正回歸」上週各日個案，共計721例。其中，新北市384例，板橋區最多為103例，新北市衛生局隨後也公布人數分佈圖。

新北市今日新增案例包括板橋103例，三重48例，中和46例，土城22例，永和27例，新莊56例，淡水2例，新店22例，蘆洲11例，三峽3例，五股10例，汐止10例，深坑1例，林口3例，八里1例，泰山3例，瑞芳1例，樹林12例，淡水2例，鶯歌1例，石碇1例。

指揮中心公布今日國內323例COVID-19確定病例，分別為321例本土及2例境外移入（案3462、案3867）。另有400例本土個案為校正回歸上週各日個案。確診個案中新增2例死亡（案3097、案3553）。

指揮中心表示，今日新增之321例本土病例，為162例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今5月10日至5月21日；校正回歸個案400例中，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。





▲新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）