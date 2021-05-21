2人以上開車沒戴口罩開罰！指揮中心拍板：最高罰1.5萬

▲中央流行指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

全台疫情警戒升為第三級，只要出門就需全程配戴口罩。有網友近日表示，在自己車內未戴口罩也被開罰，因此致電1999市民專線確認，得到答案是「只要離開家門就算外出」，但由於各縣市不同調，仍讓許多民眾存疑。對此，中央流行指揮中心副指揮官陳宗彥今（21日）宣布，在自己車內若只有自己一人，可不戴口罩，若在自己車內有其他乘客，就要戴口罩。

陳宗彥表示，如果1人在車內，因為不會和其他人接觸，所以可以不戴口罩，但如果有2人以上同車，因為乘客未必是同住家人，也不確定他過去的足跡，所以仍建議2人以上要戴口罩。

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▲自駕二人以上要戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

一位男網友近日在臉書社團「新竹爆料公社」指出，「早上妹妹的同事在別的縣市開車，車內沒戴口罩被開了一張單，我很擔心，所以打電話到1999確認，真的會被罰，因為算是外出！」

北市府在20日晚間回應，車上應該算是室內，若關窗未戴口罩，目前北市警方以勸導為主，但如果開窗又沒戴口罩，經上前勸導不聽就會開罰。

新北衛生局今（21日）早定調，表示車內只有1人可不戴口罩，但戶外抽菸、長時間拿下口罩喝飲料、吃東西則會開罰。開罰的重點在於「當事人的行為是否為『故意』、『非必要』」。