快訊／政治大學1社科院學生確診！校長發信證實





▲政大傳出一名學生確診 。（圖／政治大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國內本土疫情持續增溫，各級學校紛紛傳出確診案例。稍早一名政治大學學生在dcard在PO文指出，收到校方寄的信，信中提到校內有學生確診。對此，校方證實此事，校長郭明政也發信給全校師生表示，「我們需冷靜面對，盡力防止其擴散，也祈願確診同學早日康復。這是嚴厲的考驗，我們不怨天尤人，我們勇敢面對，絕不驚慌。」

政大說明，校方於昨（21日）深夜接獲通報，出現一確診個案。該同學就讀於社科院，且為自強十舍D棟住宿生，5月17日即離校返家，於19日出現病徵，已依防疫規定進行隔離治療，學校並持續與該生保持聯繫，提供關懷與必要協助。

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根據目前疫調結果，同學在宿舍期間並未行至其他棟宿舍，至於校內密切接觸而經衛生局匡列者，校方已分別通知，已返家者在家進行居家隔離、仍在宿舍者則移出至檢疫旅館進行隔離。另同樓層其他寢室同學，已通知並協助移出、進行自主健康管理。同學寢室及同棟宿舍之公共區域，校方已責令廠商於今日上午緊急進行消毒。若有相關個案訊息，一律以中央公布的資訊為主，本校皆依中央疫情指揮中心相關程序處理。

校長郭明政發信給全校師生：

親愛的全體政大同學、同仁：

疫情蔓延，本校也已出現確診案例。我們需冷靜面對，盡力防止其擴散，也祈願確診同學早日康復。這是嚴厲的考驗，我們不怨天尤人，我們勇敢面對，絕不驚慌。

再次請求所有同學、同仁務必遵守防疫規定，盡可能留在家中或宿舍。若出門務必戴上口罩，縱使在球場或後山校園等的空曠地方。請各位務必遵守室內不超過五人、室外不超過十人集會的規定。



各院系所務必和同學建立起暢通的聯繫管道。所有同學，若有任何問題，都能即時向各院系所或學校反應，不論是防疫、學業、生活或心理諮商等需求。學校統一窗口，電話：0919-099-119



僑陸外生隻身在台，尤其需要關懷。請各院系所，尤其導師，務必和他們聯絡。有任何問題我們都盡力解決。

外籍生的統一服務窗口，校內分機：67589

僑陸生的統一服務窗口，校內分機：62227

目前發生確診的案例，是一位住在自強十舍D棟的同學。他在5月17月離開學校後回家。在19日出現症狀，21日確診。

衛生單位將調查，發病前14天的接觸史。亦即，從5日到19日的接觸史。5/15-17，他在校。此一時期最為關鍵。學校也將特別追蹤所接觸的人員以及他到過的處所，並依防疫準則進行有關措施。

針對此一案件，我們對確診同學表達最誠摯的關懷，他需要面對身心的折磨與惶恐，讓我們為他加油打氣。本校曾有同學自國外返國後確診，並痊癒。我們相信臺灣的醫療。

至於其他需要隔離或自主健康管理的同學或同仁。請配合衛生單位及本校安排，進行相關防疫措施。所有的同學及同仁也都為各位加油打氣。

如同我在校慶中所說，我們在苦難中誕生、成長，一次又一次克服，再繼續勇敢邁進。這次也一樣，毫無問題。

再次叮嚀，若有任何問題，請隨時隨地反應，我們都在一起，沒有人會孤單無助。

最後送給各位，我年少時所聽的Joan Baez的”We Shall Overcome”

是的，我們終將克服，終將勝利。

郭明政

2021年5月22 日

▼政大進行全校清消。（圖／政治大學提供）