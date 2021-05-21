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快訊／朝陽「確診再+4」足跡曝光！曾去過霧峰夜市、搭151號公車

▲盧秀燕防疫記者會 。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕召開防疫記者會 。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

新冠肺炎疫情持續延燒，本土確診個案連7日破百名，中央疫情指揮中心21日公布本土再添312名個案，其中有5例在台中！台中市長盧秀燕下午3時召開防疫記者會，公布確診個案足跡，與朝陽夜唱團有關確診者，再添4名個案，其中包括確診朝陽科大確診學生室友的媽媽，累計7人染疫。

朝陽科技大學確診女學生確診前曾同框20人到東協廣場KTV同包廂歌唱，整個歡唱團累計3名確診。台中市政府緊急對朝陽科大學生進行快篩，21日上午傳出有學生出現症狀、大批救護車開入校園內。

稍早台中市長盧秀燕證實，今日新增的5名個案中，有3人與朝陽科大夜唱團有關，其中案2920案2960為同天到KTV歡唱的同學，案3035為確診朝陽科大學生室友的媽媽。另外，一名同樣為朝陽科大的確診學生(案2833)，由於戶籍地在新竹，原先遭歸至新竹確診個案，但因該生活動足跡大多分布於台中，稍早已被移撥至台中市。

▲▼台中市新增5本土，足跡曝光。（圖／台中市政府提供）

中市府也公布相關足跡，朝陽科大學生(案2920)曾到過，霧峰大東家觀光夜市，金桔晨食館(朝陽店)、全家(霧峰振興店)、熱火快炒、打鐵豆花(霧峰店)、迷克夏(台中霧峰店)、151號公車甲寅站往朝陽科大站、7-11(朝陽大學門市)、151號公車朝陽科大站往中正草湖站、食神廣東粥等處；另名朝陽科大學生(案2960)則到過台中美樂地KTV夜唱、朝陽管理大樓106教室上課、第一宿舍學生餐廳、全家(霧峰新振興店)。

確診朝陽科大學生室友的媽媽(案3035)則是因工作為賣場業務，需到各大寶雅、家樂福、屈臣氏等處點貨，另私人活動足跡曾到過全聯(中清店)、漢堡王(台中崇德店)、7-11(榮晉門市)。

▲▼台中市新增5本土，足跡曝光。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市新增5本土，足跡曝光。（圖／台中市政府提供）

至於原先歸為新竹確診個案的朝陽科大19歲男大生(案2833)，則曾到過美樂地夜唱、霧峰夜市、大里兆曜日式拉麵、清原芋圓(霧峰中正店)、大里職人咖哩、楓康超市(成功店)、大買家(國光店)、大台北滷味(霧峰區中正路)、披薩堡、朝陽第二餐廳/天慈素食、朝陽第一餐廳/小胡同滷味、7-11、朝陽第一宿舍一樓交誼廳。

▲▼台中新增5本土確診，公布相關足跡。（圖／台中市政府提供）

另外，一名中國醫藥大學男大生曾與朝陽夜唱團同時段、隔壁包廂夜唱確診(案2958)，曾去過包括台中美樂地KTV、HOLA大墩店、一番地大墩店，足跡相對單純。

▲▼台中市新增5本土，足跡曝光。（圖／台中市政府提供）

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