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CDC公布400例校正回歸沒有台南個案　黃偉哲：疫調證據到哪裡就公布到哪

▲台南市長黃偉哲指出，去過高風險點的市民朋友們，或是經過的朋友，不管是不是台南市民，都可以去台南市篩檢站篩檢。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲呼籲從北部來台南的朋友們，先做好自主健康管理，不要隨便趴趴走，自己幫助自己，也幫助別人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲說，所謂400例校正回歸裡面沒有台南，為何會校正回歸，就是個案當初在填報登記時還沒有被歸分，譬如說5月16，17、18日發生的，因為還沒有確診，所以說16、17、18日在公布時沒有把該個案列進去，等19、20、21日確診資料出來了，再把他回歸進去，但隨著流程簡化，這種回歸校正的情形應該是不會再發生。

衛生局長許以霖指出，台南3615案例的部分來說，3615也已經住院隔離中，個案確有跟北部的人接觸，現在就等北部衛生局的報告。

黃偉哲補充說明，這要感謝奇美醫院，因為3615案是去看病需要住院，那現在台南市的醫院都做過清零了，所以也就是台南市的這些醫院裡，住院的病患都沒有確診者，那所有去門診看病的人要轉成住院、要進入醫院區裡面的人都要經過篩檢，那這個3516案就是在經過篩檢的時候找到的，他本身沒有發燒、咳嗽或是喉嚨痛等相關症狀，所以就沒有警覺。因為他確診以後，才去說接觸哪些人，等他等到告訴你接觸哪些人，而後就要去追，所以說會疫調有時間的落差，這表示台南市政府不是等到全部都已經查完了才公布，因為市府都是先有證據到哪裡就公布到哪裡。

針對外界關心，現在很多人都是從北部下來的，也有一些大學生也都回到自己家園，要做什麼樣的管理？黃偉哲市長說，不論是北孫南送，或是北生南訪，或是北部的朋友南游，這些都是我們的同胞，都是我們的國人，甚至有人是我們的親人，所以我們不應該岐視他們。但是我們也呼籲南返南遊南送的這些朋友們，回到南部，回到台南來之後，要把自己的健康管理好，他相信沒有人回來是要把疾病帶給自己的親友，所以回到南部的家，回到南部的親友家時，最好做好自主健康管理，不要一直出門。

黃偉哲說，像朝陽大學，像其他北部的大學，一放出了事情，就把學生通通都「請回」家裡面去。但是你要叮囑好該有的防疫措施跟自主的健康管理，所以這樣的情形，坦白講學校是應該有他的責任，如果他沒有要求學生做好健康管理，學生回到家裡面，甚至沒有回到家裡面，跑去唱歌，又去市場。他們也許不是故意要傳給家人跟朋友跟同學的，可是由於自己的防疫的行為或健康的行為沒有做好，就在不經意、不是故意的情況下，傳給家人朋友。所以市府呼籲，從北部回來的，或是從北部來訪的朋友們，回到家的時候，先做好自主健康管理，不要隨便趴趴走，畢竟跟你接觸的人都是你最親近的人，所以說，自己幫助自己，也幫助別人。

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