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板橋聚會續攤桃園金沙酒店！新竹確診男拒配合疫調　找民代關說

▲不配合疫調還找民代關說　竹市府喊話：有足跡接觸者請快篩檢。（圖／新竹市政府提供）
▲新竹市5月19日發布確診的個案，因拒絕配合疫調造成疫情困難。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市連續兩日喜迎「0確診」，繼續維持本土確診4例。不過，新竹市政府下午針對19日公布的確診案2349說明，這名30多歲男性，因個人原因不配合疫調、說明接觸對象，甚至動用關係找民代關說，造成疫情困難，將待個案告一段落，做相關處分。

新竹市長林智堅在21日的防疫說明會上指出，19日公布的30歲男性、確診案2349，因與案2011苗栗建商接觸而確診，他曾在11日跟案2011到新北板橋用餐，之後轉往桃園金沙酒店。

林智堅說，疫調過程中，案2349始終不願透露「與誰一起上金沙酒店」，甚至其職場老闆不願提供員工名單，還找民代來關說，造成疫情調查困難。

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▲不配合疫調還找民代關說　竹市府喊話：有足跡接觸者請快篩檢。（圖／新竹市政府提供）

▲案2349始終不願透露「與誰一起上金沙酒店」，市府也呼籲，曾有與之接觸的民眾，請盡早聯絡篩檢，以免錯過黃金期。

林智堅表示，沒有人願意確診，不會有人刻意生病，希望民眾停止獵巫、標籤化，但疫情調查需說得更清楚才能有所幫助，否則將耽誤最黃金的篩檢時間點，而案2349也從原先的只匡列2人，經疫調人員撥洋蔥式訪查，到目前擴大匡列11人。

林智堅說明案2349足跡，11日下午4點50分到晚上9點，搭乘案2011車子至桃園金沙酒店，16日早上8點到12點半到新竹縣寶山高爾夫球場，特別呼籲曾與案2349有接觸史、或一同前往桃園金沙酒店的民眾，請撥打0900-739779，將協助盡快篩檢。

另外，案2349涉及隱匿疫情、妨礙疫情調查部分，可依照傳染病防治法罰6萬到30萬元，待個案告一段落，會做相關處分。

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