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蔡壁如全套防護衣照曝光　和平醫院見習響應柯文哲徵召令

▲蔡壁如響應北市退職醫護徵召令，21日前往和平醫院受訓。（合併圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

▲蔡壁如響應北市退職醫護徵召令，21日前往和平醫院受訓。（合併圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

記者蘇晏男／台北報導

雙北疫情嚴峻，台北市長柯文哲19日喊出退職醫護徵召令，而身為前台大醫院護理師的現任民眾黨立委蔡壁如也報名響應。她21日在臉書PO出到台北市立聯合醫院和平院區（新冠肺炎專責醫院）見習的照片，並寫道，「為了親愛的家人兒女守護台灣」，明天我還會再來。

北市退職醫護徵召令是徵求台北市已退休或離職的醫療人員，自願到防疫前線，進度防疫旅館、集中檢疫所監管病患，而完整的訓練時間是一星期。台北市副市長黃珊珊21日下午在記者會上，透露目前徵到共1542人；她也指出，目前專責防疫旅館仍是由安心檢疫所的關懷天使在上線，如果不足的部分，會先請其他醫院的人力支援，待受訓完畢，北市就可解除醫護人力上的不足。

蔡壁如下午在臉書上傳到和平醫院見習的照片，只見她穿上全套防護衣，和第一線的醫護人員站在一起。她也寫道，離開工作站前，還要進行全身的消毒，除了醫護人員之外，幫她們消毒的化學兵也很辛苦，因此她要向這些守護我們的無名英雄致敬。「明天，我還會再來！支援！緩解吃緊的醫護人力」。

另外，蔡壁如也用Hashtag強調，「為了親愛的家人兒女守護台灣」。

▼蔡壁如接受全身消毒。（合併圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

▼蔡壁如接受全身消毒。（合併圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

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