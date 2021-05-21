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工人進超商拒戴口罩挨罰3000　警寫罰單他坐門口吃防疫口味泡麵

▲新竹152人「講不聽」未戴口罩挨罰　180人「有聽勸」守住荷包。（圖／新竹人新竹市提供）
▲一名工人因未戴口罩被警方開單，在等待手寫單時拿出泡麵食用，被民眾拍下。（圖／讀者提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名工人21日下午前往新竹某超商購買泡麵，因未戴口罩又勸導不聽，最後被巡邏員警開出防疫罰單，而這幕「工人蹲在路邊吃泡麵、員警在一旁開單」的畫面，也讓經過的民眾驚呼「這一碗泡麵，要價3000元」。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今(21日)上午主持全國防疫會議後記者會，說明口罩相關事宜：民眾外出須全程戴口罩，在公園仍要依規定戴口罩，因此用餐建議帶回家或辦公場所；至於獨自開車可不戴口罩，2人以上同車，則仍要佩戴。同時，依照中央地方防疫措施皆依照「傳染病防治法」訂定的條例指引，口罩令採「先勸導，勸導不聽才開罰」。

臉書社團《新竹人新竹事》的讀者拍下「3000元泡麵」的瞬間。記者求證轄區新竹市二分局，警方表示，21日下午3時許，一名男性工人未戴口罩走出超商，遭巡邏員警開出防疫罰單，警方也說明，開出防疫罰單主要是針對工人「未戴口罩進入超商的部分，並非戶外吃泡麵這件事，後來在員警手寫罰單的時候，工人疑似不耐等候，將泡好的泡麵打開食用，才被路過民眾拍下這一幕。 

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