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不只朝陽！「隔壁包廂」中國醫大夜唱團11人無罩嗨歌　1確診

▲台中東協廣場及美樂地KTV是台中大學生愛去的休閒場所。（圖／民眾提供）

▲不只朝陽夜唱團，隔壁中國醫藥大學夜唱團11人無罩嗨歌也傳有人確診。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中朝陽科大夜唱團共計20人13日深夜11點前往東協廣場美樂地KTV嗨唱到隔天早上，不僅夜唱團至今共有7人確診，今天市府更公布，同時段在隔壁包廂歡唱的中國醫藥大學護理系二年級男大生也確診，更令人訝異的是，當時與護理系男大生同包廂的人還有10人，同團人也都剉咧等。台中市衛生局長曾梓展表示，目前已匡列護理系男大生同住家人4位及接觸者11位，共15人列居家隔離。

台中市政府今天宣布本土確診案例再加5例，其中案2958是在朝陽夜唱團隔壁包廂唱歌的中國醫藥大學護理系、19歲男大二生，5月13日曾與同學至東協廣場美樂蒂KTV 8樓33包廂唱歌，與11名同學接觸時間大於15分鐘且未佩戴口罩。

曾梓展表示，根據疫調，男大生5月14至15日回太平住家與家人同住無防疫措施，5月17日曾回學校系辦打工，5月18日出現咳嗽症狀，當晚前往太平區診所就醫，因見美樂蒂KTV活動足跡公布再自行至醫院採檢，5月20日確診陽性，住院隔離治療中。

目前已匡列同住家人4位及接觸者11位，共15人列居家隔離；另其中此案有戴口罩去過的地方，包含中國信託黎明分行、中國附醫系辦、HOLA大墩店、一番地大墩店、診所等，已通知店家及環保局清消環境，同時請相關人員落實工作人員健康監控。

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