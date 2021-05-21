全台停課衝擊8萬公斤羊奶　急尋電商、宅配通路籲民眾喝起來！

▲學童停課直接衝擊羊乳業，需靠民眾多喝羊奶補充營養也助產業度過難關。（圖／翻攝自中華民國養羊協會影片，下同）

記者林璟倩／綜合報導

隨著本土疫情升溫，全台學童停課直接衝擊羊乳業，羊乳協會初估兩周將有高達8萬1千公斤的羊奶受影響，不僅前端有已生產的羊奶飲品急著要銷貨，源頭的契作酪農戶也面臨一天不擠奶就收入銳減、且後續羊乳產量穩定性也將受影響的壓力，因此網路上陸續出現一些小型羊奶經銷商自立自強賠本出清，希望民眾多飲用支持，補充營養的同時也協助產業度過難關。

▲過去羊乳產業規模小較無行銷能力，這波疫情促使產業面臨總體檢。

有別於市場主流的牛奶飲品已有龐大的管銷通路及產業奠基，快速在疫情衝擊初期提出配套，在台灣偏小眾的羊乳產業鏈礙於規模小，加工品產銷量低，主要都是靠民眾、學童向經銷商訂購直飲的方式為主。中華民國養羊協會祕書長蘇瑞娟表示，這波停課潮受影響的學童乳占GGM羊乳認證廠商平均占比27%，當然也有部分廠商占比高達70-90%，初估停課兩周全國學童乳多出來的量約8萬1千公斤，目前將積極輔導乳源戶調降母羊泌乳量，維持既定收乳價格，持續生產鮮羊乳產品，賸餘生乳則加工製成冰棒、煉乳等副產品。

▲營養價值高，呼籲民眾多引用符合GGM標章認證的高品質羊乳。

蘇瑞娟表示，羊奶分子比其他乳品小更好吸收、營養價值高，對於銀髮族及小孩來說都是很營養的飲品，過去羊乳業者長期習慣仰賴經銷商合作銷售，較無自建行銷團隊的能力，因此在市售通路不容易買到羊奶，這波疫情停課也震盪出產業問題，已迫使許多羊乳業者總體檢，嚴正思考該如何與消費者溝通重新打入市場。目前有少部分羊乳小農已成功上架電商平台或連鎖超市有不錯的成績且市場反應良好，將以此鼓勵廠商積極尋求電商平台合作推出新的行銷方式，同時也建請行政院農委會輔導規畫因應措施，協助產業減緩疫情衝擊。