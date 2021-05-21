快訊／北市刑大小隊長...檢測確診新冠肺炎　北市刑大恐全面快篩

▲刑大傳出小隊長感冒發燒，快篩陽性反應，核酸檢測「確診」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，北市刑大傳出1名小隊長發燒身體不適，前往診所就診，醫生診斷並非新冠肺炎症狀，但是卻在20日上午傳出發燒，最後前往快篩站，初步篩檢為陽性，但經過核酸檢測確診，緊急送隔離所。

據了解，北市刑大1名林姓小隊長，在2天前傳出感冒症狀，前往診所就診，醫生原本認為沒有新冠肺炎症狀，開了感冒藥給林服用，林姓小隊長服用後症狀也稍微舒緩。

但林姓小隊長在20日上班時，傳出有發燒的狀況，隨即在晚上7時許前往快篩站進行檢測，最後快篩結果為陽性，目前正在醫院等待PCR(核酸檢測）。

但卻在進一步核酸檢測下，該名小隊長確診為新冠肺炎，目前送往隔離所治療，北市刑大不排除協調衛生局，對所有接觸過的刑大人員進行快篩。

北市刑大也緊急異地分流，將原本舊址的刑警大隊騰出空間，讓部分內勤人員以及外勤隊前往辦公，並分早晚班制，林小隊長所屬的偵查4隊，所有同仁也將進行居家隔離，北市刑大也配合指揮中心進行疫調。

因適逢北市刑大搬遷新址，目前也協調衛生局，希望能夠針對進出刑大新舊大樓人員、搬家人員等進行快篩，目前也將等衛生局回應。

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