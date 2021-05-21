彰化議員涉散布確診假訊息！認了友人轉傳未查證　移送檢方嚴辦

▲彰化議員王國忠瘋傳1人確診訊息，遭調查局約談後移送法辦。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者劉昌松、唐詠絮／台北報導

高檢署今天建置「疫情期間查緝假訊息犯罪聯繫平台」，全國各地從嚴從速偵辦疫情假訊息，其中彰化地區接連出現「全興工業區確診足跡」、「案1237足跡」，2組LINE訊息，被調查局查證為假訊息，彰化縣調查21日約談轉傳不實訊息的民眾到案，其中包括彰化縣議員王國忠，2人訊後都依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送彰檢法辦。

中部地區的LINE群組近日不斷轉傳「全興工業區有一染整公司一人確診，已停廠兩天」，「已經證實，不是危言聳聽」，經調查局溯源發現，散布人是彰化議員王國忠，王21日被約談到案後表示，訊息是來自友人轉傳，他沒有查證就另外傳給其他人。

▲陳姓男子散布不實的確診個案足跡遭法辦。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外1組LINE群訊息則是點名「案1237」曾到過的皮膚科診所、舞蹈教室、市場等足跡，還提醒大家「這陣子先不要去，病毒潛伏期14天、提醒大家！彰基護理人員發出通知，因為和美2例，曾出現上列地點…」，同樣被調查局查出，是由陳姓男子所轉傳的不實訊息。

彰化縣調站21日將王姓民代、陳姓男子約談後，分別移送彰化地檢署偵辦，調查局指出，總統已於5月17日透過臉書向國人呼籲：請密切掌握相關權責機關公告或追蹤其官方資訊，亦推薦疾管家LINE官方帳號及假訊息澄清專區，可確保正確訊息不漏接，並提醒散布有關疫情謠言或不實訊息，依法最高可罰300萬元罰金，或處3年以下有期徒刑。

療癒！紓壓！心訣大公開