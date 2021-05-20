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「玩水怎麼戴口罩」墾丁遊客裸曬日光浴！　居民氣炸：封鎖海岸線

▲▼「玩水怎麼戴口罩」墾丁遊客裸曬日光浴！　居民氣炸：封鎖海岸線。（圖／墾管處）

▲墾丁沙灘未關閉，遊客不戴口罩被巡查將開罰。（圖／墾管處）

記者許力方／綜合報導

本土疫情連6天破百例，全國19日提升至三級防疫警戒，規定民眾全程需配戴口罩，並遵守室內5人、室外10人限制，戲水勝地墾丁20日沙灘上仍見遊客沒戴口罩戲水、曬日光浴，遊客哀怨「游泳怎麼戴口罩？」墾管處回應，被巡查到會依法開罰，無法戴口罩的水上活動請暫時取消。

因應三級警戒，墾管處沒有封閉墾丁的沙灘，但設立告示牌，要求遊客需保持社交距離及佩戴口罩，有遊客抱怨「潛水不太可能戴口罩」，墾管處回應，全國防疫標準一致一體執行，沙灘、水上活動也不例外，水上活動仍應全程戴口罩，但無法戴口罩的水下活動就請遊客暫時取消。

▲▼「玩水怎麼戴口罩」墾丁遊客裸曬日光浴！　居民氣炸：封鎖海岸線。（圖／墾管處）

▲墾管處已關閉部分場館。（圖／墾管處）

▲▼恆春鎮長陳文弘與衛生局上街宣導防疫戴口罩。（圖／恆春鎮公所）

▲恆春長陳文弘與醫護人員上街宣導防疫戴口罩。（圖／恆春鎮公所） 

墾管處指出，內潭子灣遊客中心、瓊麻歷史展示館、社頂自然公園遊客中心、砂島展示館、龍鑾潭展示中心等室內場館已經全部關閉，遊客請勿前往；鵝鑾鼻公園及貓鼻頭公園等室外景點仍須符合相關管制措施，包含：實名制（實聯制）、場域定時消毒、口罩、體溫監測等作為；開放性之沙灘等區域則加強廣播及告示提醒。

至於水上活動仍需配戴口罩，墾管處指出，從事海上活動如：水上摩托車、獨木舟、SUP、香蕉船、遊艇等，遊客仍應全程配戴口罩；水下活動諸如浮潛、水肺潛水活動，無法達到戴口罩規定，請各業者配合政府防疫政策，暫時不提供水域遊憩服務。如巡查發現未載口罩，將予告發。

事實上，恆春鎮公所18日起就出動與衛生局人員一同到夜市宣導防疫、派發口罩，醫護也全副武裝，站在街道上宣導佩戴口罩，20日啟動三級防疫，墾丁仍有遊客觀光，當地居民憂心忡忡，在臉書「恆春半島公共事務討論社團」熱議，近日發現仍能見有遊客到訪「都什麼時候了為什麼還要出來玩」，老街甚至仍有人裸上身不戴口罩吃冰，一度傳出希望「封島」、「封鎖所有海岸線及風景區」，防堵避難潮。

據了解，恆春地區目前已有不少民宿業者「自主性停業」，屏東縣民宿協會理事長林淑敏指出，旅宿業者也很怕成為防疫破口，目前約有一半以上的會員響應自主關房，希望早日脫離疫情。

屏東縣政府19日即決議未戴口罩者全面開罰，下午5時由工務處、警察局及衛生局至屏東市屏東公園進行聯合舉發，總計開出6張未戴口罩舉發單，後續將由衛生局裁罰，最高可罰1萬5000元。這也是屏東首次開單未戴口罩者，「絕對玩真的！」縣長潘孟安強調，口罩是防疫最基本的防護，戴口罩已是全民運動，天氣再熱也要確實戴上，並減少不必要的外出，請大家共體時艱。

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