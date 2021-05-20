「公佈足跡意義不大！」柯文哲解釋原因　再提2大防疫新招

記者趙蔡州／綜合報導

國內本土新冠疫情爆發，雙北均成了疫情重災區，台北市長柯文哲20日表示，許多民眾近期都在，政府要不要公佈確診者足跡，他認為目前已經進入社區感染，現在公佈的確診案例，經過發病、確診到公佈，都已經過了好幾天，公佈足跡意義不大，反而會增加大家的困擾。

柯文哲20日在臉書表示，最近有許多民眾在問，台北市政府要不要公佈確診者足跡，「我認為目前已經社區感染，有幾百例的確診者，公佈足跡意義不大，反而增加大家的困擾」、「現在公佈的確診案例，經過發病、確診、公佈，都過了好幾天」。

他指出，現在當務之急，應該是要反向圍堵，讓「快篩陽性」、「PCR確診者」回溯自己的足跡與接觸者，通知有症狀的接觸者去進行快篩，「這才是更快、更積極的防疫戰略」。

▲柯文哲認為「目前已經社區感染，有幾百例的確診者，公佈足跡意義不大，反而增加大家的困擾」。（圖／台北市政府提供）

他說，由於新冠肺炎的潛伏期有2至7天，現在看到的篩檢結果，反映的是幾天前的感染狀況，「因此雖然昨天北市快篩陽性率是4.6%。沒有繼續上升，但疫情仍在發展中，我們不能有任何鬆懈。」，

對此，他20日才會下令，台北市所有醫療院所替個案做核酸檢測（PCR）時，要同時做快篩檢驗。「快篩結果20分鐘就出爐，若陽性就先隔離，降低居家傳染的風險，也減少等待的焦慮。而且病人（等待PCR期間）先回家，等兩三天後，再通知病人結果，再決定送去那裡，實在沒效率。」

除了快篩與PCR同時做之外，為了更進一步防堵病毒，台北市有攤販集中場（例如夜市）、捷運地下街、批發或公有零售市場內的飲食類攤商，20日起不再提供內用，必須外帶或外送，「美食帶回家，吃起來更安心」。

他最後也特別感謝，願意響應號召的上千位退職、退休醫護人員，在看到政府發出的召集令之後，主動上線報名，成為大家的後盾，「謝謝你們在國家有難的時候站出來，您們的熱血、勇氣、決心，讓前線更有力」。

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