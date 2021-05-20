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批王定宇是防疫破口共犯　黃子哲：跟緋聞中的表現一樣就是渣

▲黃子哲。（資料照／記者張一中攝）

▲黃子哲。（資料照／記者張一中攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情驟升，民眾踴躍掛號施打疫苗，儘管19日約41萬劑AZ疫苗運抵台灣，但目前數量仍是杯水車薪。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲20日批評，我國疫苗施打率施打率幾乎是全球墊底，但諷刺的是，三個月前，包括民進黨立委王定宇及一堆綠營人士，還高喊「疫苗不急論」，這些無良政客都是疫情破口的共犯。

黃子哲20日晚間透過臉書臉書發布一則以「疫苗不用急？王定宇就是渣」為題的文章，並作上述表示。他指出，根據國外一個專業統計網站「statista」數據，截至5月14日，我國每百人施打新冠疫苗的比率只有0.78，在個別國家或地區，僅贏過尚比亞。

「對，就是非洲那個窮到要請IMF援助的非洲國家。民進黨政府在大內宣我國出口破兆台幣，關乎人命的疫苗取得，竟淪落到比第三世界國家還不如。」

黃子哲指出，最可惡的是，部桃醫院一月就爆發院內感染事件，共計21名確診個案（含2名死亡案例），當時王定宇竟還在臉書上發文，說台灣目前境內染疫機率低，可說是趨近於零，比打疫苗的風險還低；還強調各國疫情嚴重，縮短疫苗研發程序，是無奈的冒風險施打疫苗。此外，王定宇甚至還反問台灣有需要冒此風險嗎？

黃子哲表示，事實上，連國際上評比防疫成績比台灣更強的國家如紐西蘭以及越南等國家，無不提早積極採購及施打疫苗，他們沒自恃好成績而沾沾自喜或放慢腳步。如今台灣疫情急遽惡化，證明當時所謂台灣感染率低不需要打疫苗的說法，不是蠢，就是壞，這些人難道不用出來向國人謝罪嗎？

「民進黨政府號稱我國採購了疫苗三千萬劑，但一直到今年三月才率續抵台，目前總計不過到貨七十多萬劑。」黃子哲說，如今疫情嚴重，疫苗供不應求，連美媒《彭博社》都分析導致我國防疫破功的主因之一，就是「疫苗接種率」過低。

黃子哲強調，當時亂帶風向、誤導國人，無論是真的讓台灣延誤取得疫苗，或是去掩飾與護航疫苗取得不力的事實，王定宇都難辭其咎，別忘了，王還是民進黨的中常委。

黃子哲再罵，到現在王定宇竟還有臉對別人扣帽子說有「中共在地協作者」幫忙，在台灣製造「疫苗之亂」，「這跟他在緋聞事件的表現一樣，就是『渣』!王定宇要冒風險去當房客偷情，是他家的事，但台灣有這款寡廉鮮恥的立委，才是防疫的大風險！」

▼王定宇曾寫過以「台灣需要急著打武肺疫苗？」為題的臉書文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／黃子哲政治職人）

▼王定宇曾寫過以「台灣需要急著打武肺疫苗？」為題的臉書文。（圖／翻攝自Facebook／黃子哲政治職人）

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