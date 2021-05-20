「我進來了！又出去了」新北方唐鏡超商來回跳：打我呀！笨蛋

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名張姓男子20日上午到超商影印資料，期間未將口罩戴好，經店員勸導，當場惱羞成怒，竟仿效周星馳電影《九品芝麻官》情節，在超商門口來回橫跳「我進來了！我又出來了！我進來了！我又出來了～打我呀，笨蛋！」氣得店員一路追出去，目前警方偵辦中。

一名嚴姓女網友在臉書社團「我是中和人」發文表示，她上午7點多經過國光街某超商，看到店內一位張姓男顧客在影印，但一直不把口罩戴好。店員見狀兩度勸導，「先生，請戴好口罩」、「不然請您出去」，怎料張男竟回「我就是不戴，要請我出去的話，那我影印紙的錢不付了！」

監視器畫面可見，張男挑釁地拿下口罩，「我（口罩）拿下來了喔」。男店員無奈反問「然後呢？」怎料張男隨即在店門口反覆橫跳，「我進來了！欸～我又出來了！我又進來了！欸～我又出來了！我又進來了！我又出來了，打我呀！笨蛋！」

▼「新北方唐鏡」張男在超商前來回橫跳：打我呀！笨蛋。（圖／翻攝自臉書社團／我是中和人，下同）

男店員傻眼，當場衝上去想將人抓住，但一路追至馬路正中央，仍未逮到人。原PO目睹整個過程，不禁傻眼表示，「真是難為這些上班的服務業們了，旁邊趕著上班的民眾也無法幫忙，只有看了一下...」

許多網友看完影片，立刻一眼認出熟悉情節，「九品芝麻官2021」、「這位奧客是星爺中毒嗎XD」、「明明該生氣的事，我直接笑到嘿估」、「九品芝麻官看太多」、「病毒真的會傷到腦」、「這個人壓力應該很大」、「新北方唐鏡」、「欠集中火化」、「店員好可憐」。

中和警方獲報後，派員到超商關心，並調閱店內監視器，發現40歲張男確實未依規定戴口罩，因此開立「違反傳染病防治法案件處理紀錄表」，將案件移請新北市衛生局裁罰，可依《傳染病防治法》處以3000元至1萬5000元罰鍰。

▼男店員傻眼追出去，但沒追到人。（圖／翻攝自臉書社團／我是中和人，下同）

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