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社會 社會焦點 保障人權

不聽超商店員苦勸…男子竟摘下口罩在店門口跳來跳去：打我啊笨蛋

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區國光街一間超商店員，20日早上看到男顧客口罩沒戴好，店員出言提醒，「口罩請戴好，不然請出去唷」男顧客火大，付錢離開前嗆說，「我拿下（口罩）來啦！」接著在門口裡外跳來跳去說，「我又進來了！我又出來了！我又進來了！我又出來了！打我啊笨蛋！」店員火大上前，男子開溜。

▲▼超商。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

▲張男扯下口罩在超商喊，「我拿下來啦！」。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

40歲張姓男子20日上午7點多在國光街的超商影印資料，但口罩沒有戴好，店員見狀勸他，「請戴好口罩喔！」張男疑似沒聽到，因此沒多理睬，後來店員又補了一句，「口罩請戴好，不然請出去唷！」張男瞬間火大，付錢後走到超商店門口，我拿下（口罩）來啦！我拿下來啦！」

店員淡淡回，「然後咧？」接著張男並上演知名電影【九品芝麻官】裏頭方唐鏡的橋段喊說，「我又進來了！我又出來了！我又進來了！我又出來了！打我啊笨蛋！」店員被挑釁後上前理論，兩人衝到馬路上，張男持續對店員叫囂，「我沒種，對啊，我沒種，我就是沒種，怎樣」。

超商監視器拍下整個過程，畫面被PO臉書，網巡警方見狀後派員到場關心，發現張男確實未依規定戴口罩，因此開立「違反傳染病防治法案件處理紀錄表」，將案件移請新北市衛生局裁罰。中和警分局呼籲，如今疫情嚴峻，請民眾出門時確實配戴口罩，否則最重可開罰1萬5千元。

▼張男跑去店門口「裡外跳來跳去」還嗆店員，「打我啊笨蛋！」。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

▲▼接著在店門口裡外跳來跳去。（圖／翻攝自臉書我是中和人）

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