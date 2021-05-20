宜蘭確診+8關係曝！工程伯下班「萬華阿公店聚餐」染疫…遊藝場再+1

▲宜蘭本土+8關係圖。（圖／翻攝自YouTube／林姿妙LinZimiao）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

本土疫情延燒，中央疫情指揮中心20日公布再添286本土個案，其中8名確診者在宜蘭。宜蘭縣政府下午召開防疫記者會說明，表示其中一名30多歲女性與羅東遊藝場有關，另一名則是宜蘭大學確診員工的家人，還有一名50多歲男性曾去阿公店聚餐，另外有2人感染源不能確定。

宜蘭縣政府指出，19日宜蘭確診的3名個案為同一家人，全家共一家6口（父母、1名兒子、3名女兒）。該家庭其中一名女兒平時住萬華區，5月9日返回宜蘭過母親節，不料，家中60多歲爸爸（案2373）11日出現症狀、50多歲媽媽（案2371）13日出現症狀、在宜蘭大學工作的20多歲弟弟（案2372）10日出現症狀，3人均於16日進行篩檢、19日確診，20日另名家住宜蘭的姐妹也確診。

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宜蘭縣政府說明20日新增8名個案情況、關係如下：

案2652：70多歲男性，身體出現不舒服，經採檢後確診，有和台北外縣市的來往紀錄，目前感染源還不能確定，仍在追查中。

案2563：50多歲男性，平時在北部某縣市做工程，11日做完工程後，晚餐到萬華阿公店聚餐，3天後身體不舒服，經採檢後確診。

案2740：30多歲男性，跟先前的1638案為朋友關係。

案2741：30多歲男性，一直在台北工作，友人同事確診（案1449）後，由於擔心被感染，回來宜蘭自己一個人住，沒有趴趴走。

案2742：50多歲女性，出現喉嚨痛、不舒服等症狀，經醫院採檢後確診，目前感染源還不能確定，仍在追查中。

案2743：女性，為19日宜蘭大學確診者家人，一家6口中有4人確診。

案2744：10多歲孩子，母親為案2206，母親星期一到五在台北工作，假日回宜蘭，孩子經採檢後確診，就讀學校已緊急進行大消毒。

案2745：30多歲女性，與羅東遊藝場（案1202）有關，先前遭匡列時一採為陰性，最近出現相關症狀，再度採檢呈現陽性，目前住院治療中。