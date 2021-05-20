新冠疫情嚴峻　屏警局動員民力＋業管機關全力防疫

▲屏東縣警局20日起動員民防等相關業管機關深入社區等場所宣傳防疫。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國內新冠肺炎疫情升溫，屏東縣警局今(20)日起動員民防、義警及結合相關業管機關共同深入社區、傳統市場、夜市及民眾常聚集處所，印製宣導標語以走動式宣導，呼籲民眾減少外出群聚，並落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫作為，共同守護彼此健康。

▲▼走入傳統市場宣導。

屏東縣傳統市場、夜市及民眾經常聚集處所，常有民眾PO文有民眾未戴口罩情形，為避免新冠肺炎漫延至社區風險及提醒民眾保持社交距離，屏東縣警局配合縣府防疫第3級警戒，動員民防、義警及結合相關業管機關與攤商管委會手持宣導牌及大聲公向傳統市場、夜市、公園及餐飲商圈業者內，向採買的民眾及各攤販加強宣導「戴口罩、保持社交距離、避免出入擁擠場所」等防疫作為。

縣警局除了積極走入人群宣導外，並積極運用各單位、分局(分駐《派出》所的LED跑馬燈及網頁、社區廣播系統等多元管道即時宣導最新防疫資訊，呼籲縣民，外出請全程佩戴口罩，勤洗手注意個人衛生等防疫習慣。

縣警局長李文章籲請民眾務必共體時艱、配合政府防疫政策，隨時注意中央及縣府防疫指揮中心發布公告，配合政府防疫措施，外出時務必佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離，盡量避免不必要之移動、活動或聚會，以達保護自己、保護他人健康。

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