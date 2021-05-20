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社會 社會焦點 保障人權

「陳XX確診」LINE群組傳同行中鏢　高雄汽車業務員挨告

▲男子於LINE散布他人確診假訊息。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲陳男發現有人亂發布他得新冠肺炎假消息，氣得截圖到警局報案。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

傳遞疫情消息得特別小心！高雄一名吳姓汽車業務員在LINE群組點名同行的陳姓業務員確診，陳男獲悉後請朋友截圖並報案，警方傳喚吳男到案說明，警方訊後依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》、《傳染病防治法》及《刑法》妨害名譽等罪嫌函送法辦。

▲男子於LINE散布他人確診假訊息。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲吳男於LINE群組點名同行的陳男確診。（圖／記者洪靖宜翻攝）

左營分局博愛四路派出所於18日接獲報案，一名37歲的陳姓男子發現另名28歲的吳姓男子，竟於通訊軟體LINE群組上，發布他確診新冠肺炎的訊息，還寫下「高雄中了」、「陳XX確診，一群高雄業務確診」，陳男得知後氣得請朋友幫忙截圖，由於兩人分別於不同的公司汽擔任車銷售業務員，根本互不相識，陳男認為該不實消息已造成名譽受損，更造成社會大眾的恐慌，因此對吳男提出告訴。

警方獲報後隨即成立專案小組介入偵辦，立即通知吳男到案說明，吳男供稱因為近期疫情嚴重，才出於善意提醒大家。不過全案訊後將吳嫌依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》、《傳染病防治法》及《刑法》妨害名譽等罪嫌函送法辦。

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