案2122曾到屏東內埔菜市場　鄉長＋派出所長疾呼「勿試吃」

▲內埔鄉公所會同內埔警方到內埔市場進行防疫宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣19日宣布配合中央疫情指揮中心進入第三級警戒，為杜絕各種的防疫破口，內埔鄉公所與警分局今（20）日下午16時到內埔市場進行防疫宣導；警方部分，由內埔所長張智榮率領員警、志工、義警及民防組成，鄉公所部分，更是由鄉長鍾慶鎮親自帶隊，希望全民能共同挺過疫情。

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▲▼公所、警方市場防疫宣導。

警方說，三級警戒規定，外出全程戴口罩；傳統市場不准試吃；餐飲場所實聯制，若無法落實隔板及社交距離，一律要求外帶。尤其個案2122在確診前，曾在內埔菜市場採買，所以鄉公所更是不可馬虎，常見在市場供民眾試吃的文化，在疫情期間，一律以大聲公呼籲攤販業者禁止；警方對於民眾將口罩下拉的習慣性動作，也時刻提醒勿輕易觸法。

鍾鄉長表示，經協調每週六的水門夜市業者，均願意配合防疫，暫停營業；另外鄉親在三級警戒時，外出未戴口罩，且勸導不聽者，得依傳染病防治法規定，處以3千元至1萬5千元罰鍰。

分局長蔡耀順更呼籲民眾及業者，防疫期間，休閒娛樂場所(含釣蝦場及娃娃機店)均應暫停營業，也鼓勵民眾應勇於當個「吹哨者」，共同為防疫工作，盡份心力。

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