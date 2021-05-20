台南本週成立8個及下週增設1個篩檢站　加速完成醫院清零計畫

▲台南市衛生局長許以霖指出，台南市各家醫院加速進行清零計畫，包含對在院住院病患、洗腎病患進行篩檢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央與地方20日上午召開全國防疫會議，台南市同步啟動「三大三啟動」防疫作為，台南市本週將於東區、安南、永康、新營、南區、安定、玉井、鹽水區衛生所成立8個篩檢站，其中東區、新營、安南、永康、安定、鹽水篩檢站已正式啟動，提供高風險民眾就近與快速的篩檢服務。

同時5月17日也與15家醫院召開防疫線上會議，市長指示先行編列預算緊急採購快篩試劑，協助醫院落實清零計畫。

除了已啟動的6個篩檢站，預計南區及玉井於5月21日，麻豆於5月26日陸續開始正式啟動。篩檢站提供有接觸史、活動史、有疑似症狀等民眾，用方便簡單的方法進行擴大篩檢，無症狀或相關接觸史的民眾不須特意前往，徒增風險。目前匡列接受篩檢之高風險對象為5月8日、9日有出入鹽水武廟、後壁福安寺的民眾；5月14日上午搭乘火車117車次第2車廂之乘客；5月5日及12日去過鹽水菜市場；5月17日去過鹽水菜市場及牛墟，符合上述活動史之民眾請攜帶健保卡及身分證就近至篩檢站進行篩檢。

台南市各家醫院加速進行清零計畫，包含對在院住院病患、洗腎病患進行篩檢；高風險醫護與工作人員每5-7天篩檢一次；責任醫院醫事人員接受疫苗施打，預計施打對象有36261人，截至5月18日上午已6196人接種第1劑、37人已完成第2劑疫苗施打；未來也預計將對所有入住院及洗腎病患持續進行篩檢，強化病患及醫護等工作人員安全，保護醫療量能。

黃偉哲市長呼籲大家，請務必落實上班全程戴口罩，保持社交距離，如有發燒或呼吸道症狀，請立即就醫，勿來上班！停止所有不必要的會議且不要群聚！下班後請大家儘速回家勿外出！！如有疑問請撥打疫情通報專線1922。篩檢站詳細資訊可上衛生局網站https://health.tainan.gov.tw/list.asp?nsub=A7C2B1 查詢。

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