聯醫副總院長曝內心話　和平醫院負傷前行扛任務「新冠專責醫院」

▲台北市立聯合醫院和平院區 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，進入第三級防疫警戒，指揮中心20日公布，新增286例本土，台北市87例，以萬華40例最多。抗煞名醫、北市聯合醫院副總院長璩大成特別替醫護同仁加油打氣，他表示，聯醫和平院區現為啟動專責醫院做準備，「所有和平的兄弟姊妹，都在奮勇地為這件事情做準備」。

據了解，和平醫院因為過去受到SARS疫情重創，因此擁有全台最豐富的疾病感染應對經驗與能力，在新冠肺炎疫情爆發後，也提早就朝專責醫院的目標前進。

和平醫院在過去為感染專責醫院，院內有劃定樓層專門收治新興傳染病患者，如今啟動三級防疫警戒，整棟醫院被徵召，因此啟動清零計畫，未來專門收治新冠肺炎確診病人。

璩大成說，感謝大家最近對和平醫院的關心，和平院區現在正為了啟動專責醫院做準備，因為在2天前接到中央正式來函啟動，所有和平的兄弟姊妹，都在奮勇地為這件事情做準備。

談起和平醫院目前的狀況，身為抗SARS老將的璩大成還一度哽咽表示，對這些老同事、心同事感到12萬分的敬佩，也希望社會各界給予和平醫院高度的支持。

璩大成說，台北市長柯文哲常鼓勵說和平醫院就像是中途島之戰的「約克城號」，雖然受到院內被社區感染的影響，但是弟兄姊妹仍然非常奮勇積極的作戰，昨天深夜還在為了開設專責醫院做準備。

「我非常受到感動，好像過去大家努力的痕跡又出現了。」璩大成說，也拜託大家，持續給和平院區最高的鼓勵。

對於和平醫院在5月13日因收治的茶室老闆娘和客人染疫，爆出院內感染，之後在20日又被指揮中心證實，新增5位確診者，院方也決定停診至5月28日，璩大成說，持續在觀察，就像是常講的從接觸其、潛伏期到發病，每一個人的時間不一樣，因此持續對不同階層、不同的感控圈，持續追蹤，陸陸續續還會有偶發個案出來，這是預期中的狀況。

璩大成表示，雖然有數位同仁確診，但跟原來感染源的病房非常遠，反過來說，可能是因為他居家社區造成的感染，請大家相信，和平院區是一個非常有經驗的團隊，反應速度非常快，只要一有確診，訊息馬上知道，並開始部屬第一圈、第二圈，請大家放心。