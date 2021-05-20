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社會 社會焦點 保障人權

高雄公園男女牽手無罩合舞！里長勸母湯沒人理...可直接開罰了

記者洪靖宜／高雄報導

▲高雄民權公園有民眾大跳交際舞 。（圖／民眾提供）

▲高雄民權公園有民眾大跳交際舞 。（圖／民眾提供）

疫情嚴峻！中央流行疫情指揮中心宣布即起至5月28日進入三級疫情警戒，高雄市針對外出未戴口罩者也將嚴格執法，只要是不戴即予開罰；未料竟還有民眾在公園大跳交際舞，雙雙面對面，距離非常近，甚至還有人不戴口罩，里長到場勸導依然不聽，通報警方前來協助。

▲高雄民權公園有民眾大跳交際舞 。（圖／民眾提供）

▲民眾大跳交際舞，彼此貼得非常近    。（圖／民眾提供）

位在高雄市前鎮區二聖二路、民權二路口的民權公園，每晚都有居民聚集在此跳舞。民眾發現18日晚間約19時，約有20多人在公園內的廣場聚集跳舞，更是沒戴口罩，其中還有男女面對面相擁，手牽手，大跳交際舞。 民眾擔心先向里長反映後，當地里長忠孝里長陳冠良也到場勸導，由於交際舞人跟人太過於貼近，也希望提供音響的大哥等到疫情趨緩再來，沒想到等到里長離開後跳舞民眾依舊不聽，附近最後只好通報警方協助。里長無奈表示，防疫的問題都有配合政府的政令去宣導，只是希望不要有人聚集造成防疫的破口。

警方表示，近20時有接獲報案到場稽查，但員警到場時民眾全部都有戴口罩，且18日尚未規定未戴口罩立即開罰，只能於現場告知，沒有查到違規事宜，後續也將持續在轄區稽查。

由於本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心19日宣布，至5月28日進入三級疫情警戒，高雄市府昨天也宣布「外出或於公共場域、室內空間未戴口罩者將立即開罰」，包括外出全程戴上口罩，即日起不戴即予開罰；倒垃圾未戴口罩，環保局可拒收垃圾。不戴口罩進入營業場所，商家應予以拒絕，勸導不聽，可撥打110由警方協助處理；餐廳內用務必實聯制且落實梅花座及隔板，未確實執行亦會對商家進行裁罰；公園內的群聚活動立即取消。

時間對我們來說完全沒用！

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