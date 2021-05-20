買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：囂張X小

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名男子至十全一路某店家購買晚餐，因沒戴口罩，遭店員告知黃男要戴口罩，未料黃男不服且質疑為何要戴口罩，認為店員態度囂張，瘋狂以三字經怒罵。警方接獲通報到場後，立即依未戴口罩部分製單移請裁罰，而店員也針對黃男辱罵情事提出公然侮辱及恐嚇罪告訴，不僅遭開罰又觸犯刑法，得不償失。





▲男子到店家消費未戴口罩遭勸竟出口罵人 。（圖／民眾提供）

▲男子不斷飆罵髒話 。（圖／民眾提供）

三民一十全派出所19日20時接獲民眾報案，監視器拍下，這名60歲的黃姓男子到一家豬腳店購買晚餐，吳姓店員一開始出言提醒他要戴口罩，不料，黃男不滿回嗆「不戴不行嗎？」，接著先嗆店員你最囂張，店員不斷勸說「口罩要戴好」，未料黃男越來越激動，怒嗆「跟你沒關係，為何我要戴口罩」，還開始罵髒話、一連串三字經，痛罵店員囂張X小，你沒被罵過等，不斷飆罵髒話，員工見狀趕緊錄影，以及打電話報警。





▲警方到場才乖乖戴上口罩 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由於黃男拒絕戴口罩還口出惡言，兩人便在櫃檯前起口角爭執。警方一到場見黃男未配戴口罩，馬上依《傳染病防治法》第70條第1項開單送主管機關衛生局裁處，並要求黃男立即配合政府防疫措施，而黃男見警方以鐵腕手段強勢執法，才乖乖配合戴上口罩。而店員也針對黃男辱罵情事提出公然侮辱及恐嚇罪告訴，不僅遭開罰又觸犯刑法。

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