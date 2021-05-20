宜蘭爆增8例！縣府下午3時說明　累計21染疫

▲宜大學生與教職員共371人逐一進行核酸檢測。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠疫情持續延燒，中央疫情指揮中心20日公布宜蘭新增8例，宜蘭累計29人染疫，宜縣府因應疫情，20日下午將線上記者會說明疫情。

宜蘭19日新增3例，至19日共累計21人染疫，宜蘭縣衛生局19日說明，這3人為獨立案例，與女兒從萬華回來有高度相關性，目前無證據指出，這3名個案與遊藝場有關聯。另外，因應一家三口確診，衛生局共匡列434人，其中23人須居家隔離、411人應自主健康管理。

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宜縣府指出，19日宜蘭確診的3名個案為一家三口。該家庭女兒平時住萬華區，5月9日返回宜蘭過母親節，不料，60多歲爸爸（案2373）11日出現症狀、50多歲媽媽（案2371）13日出現症狀、在宜蘭大學工作的20多歲弟弟（案2372）10日出現症狀，3人均於16日進行篩檢、19日確診。

校內工作人員染疫，19日宜大除緊急全校消毒外，學生與教職員共371人逐一進行核酸檢測。學生目前仍在宿舍等到採檢呈陰性後，才能由專車載回家，繼續自主健康管理，學校也已公告實施彈性上班、居家上班等應變措施，保護教職員工生安全，確保行政運作。

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