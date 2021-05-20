台南安平區公所與身心障礙者合作　小蜜蜂廣告車加強防疫宣導

▲安平區公所與台南市身心障礙者自力更生創業協會小蜜蜂車隊合作，運用2台廣告車穿梭安平區大街小巷道進行防疫廣播宣導。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國進入第3級防疫警戒，外出需全程配戴口罩，但戶外有不少民眾未戴口罩，為強化民眾戴口罩、勤洗手、保持社交距離防疫觀念，安平區公所與台南市身心障礙者自力更生創業協會小蜜蜂車隊合作，運用2台廣告車穿梭安平區大街小巷道進行廣播宣導，請民眾外出時務必全程配戴口罩及不必要之移動、活動或聚會。



市長黃偉哲指示，市府團隊嚴格執行相關防疫措施，洽公機關應落實人流管制，公共場域加強清潔消毒，也提醒市民朋友外出時必須全程佩戴口罩，違反規定者將予以裁罰，同時避免出入人多擁濟的場所或高感染傳播風險場域，以降低感染風險，若有相關症狀，可撥打臺南市衛生局防疫專線06-2880180，依指示再就醫，請市民朋友一起團結防疫、守護臺南。



安平區長賴青足表示先前於登革熱大爆發時，也曾利用小蜜蜂廣告車宣導防疫知識，有明顯成效。本次因應COVID-19疫情相當嚴峻，延續以廣告車廣播宣導方式，提醒民眾戴口罩、勤洗手、避免群聚，保護自己，也保護別人。希望利用廣告車大街小巷的宣傳，讓民眾落實配合三級警戒措施，嚴守社區防線，達成齊心抗疫的效果，也讓疫情早日趨緩。

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