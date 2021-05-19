加持感冒藥治病防肺炎？　調查局：假的！造謠者約談移送法辦

▲曾姓男子散布加持過的感冒藥可治病訊息，遭調查局約談移送法辦。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，網路上再次傳出許多相關疫情與防疫訊息，甚至有人宣稱，可以喝加持過的聖國安感冒藥水，治療流感且預防新冠重症，調查局高雄市調處已約談散布訊息的曾姓男子，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送法辦，並呼籲民眾要不要製造、轉傳假訊息，影響公共秩序及干擾防疫。

調查局近日接連偵辦3起假訊息案件，包括楊姓女子在Instagram 謠傳案1202 的不實足跡，遭宜蘭縣調站約談楊女後，楊女坦承未經查證，就轉傳不明人士的訊息，已經被移送宜蘭地檢署偵辦。

另外林姓民眾看電視新聞「基隆公車司機確診？陳時中不否認：疫情進嚴峻階段」，自己誤認標題的意思，開始在LINE群上謠傳「最近少坐公車，基隆公車司機確診」，經基隆市調站17日約談後送辦。

而最近在臉書、LINE謠傳「...縣市長趕快替縣市民篩檢新冠狀病毒…建議所有善良百姓先自我隔離防疫，出門一定要戴口罩。如果有感冒狀況，喝上天聖主曾春天地神明加持的聖國安感冒藥。（四小時喝一次，一次三十 cc，加入二百 cc 溫水服用，直到痊癒。）…」

高雄市調處溯源查出，這篇誆稱療效的文章是北部曾姓男子散布，13日約談員到案後，也已依法送辦。調查局指出，不實疫情訊息嚴重危害社會安定，將持續積極查辦疫情假訊息案件；同時提醒民眾識別網路資訊時，「任何防疫相關政策及訊息，應均以權責機關公告為主」，在確認訊息真確性之前，切勿轉發散布。

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