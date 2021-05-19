萬華快篩陽性遞減　柯文哲曝「關鍵數字」：3%以下才算控制疫情

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



記者陳家祥、袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日公布最新數字，新增本土267例，新北市129例最多，其次為台北市的70例；此外，也宣布全國皆進入三級警戒。台北市長柯文哲表示，18日陽性率平均為5.1％，看起來有下降，傳染可被壓制；他還提到，目前台北市疫情是有控制住，「統計數字上看起來，快篩陽性比例從10%降到5%，理論上要降到3%以下才算疫情在社區有效控制」。

柯文哲表示，北市4個快篩站，18日快篩總數1213人，陽性率平均5.1％，昨天在記者會中雖然說是4.7％，但因為作業是到晚上12點，因此確定為5.1％。

柯文哲說，最近從11％到9.7％到10％到7.9％，以及現在的5.1％，雖然疫情滿嚴峻，但看來是有下降，「不過若大家又開始活動起來，還是會蔓延」。

柯文哲說，由於19日開始全台停課，活動繼續下降，代表停止活動，也減少傳染機會，趨勢上看見傳染可被壓制，「有效公衛防疫措施靠國民合作，所以拜託大家減少活動，出外戴口罩，在外面不要吃東西，吃飯、揉眼睛前先洗手，公共衛生措施要做！」停止一切非必要活動，抑制病毒傳遞。