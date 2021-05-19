　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

晚上6點實施！漢堡王跟進「全門市暫停內用」　解除時間未定

▲▼漢堡王桃園台茂店。（圖／漢堡王提供）

▲漢堡王今晚6時起全門市暫停內用。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布全台進入三級防疫警戒，除雙北外其他縣市陸續加入，而各大超商、賣場除禁止試吃、辦實體活動外也啟動實聯制、不開放休憩區等，以加強防疫。繼麥當勞稍早宣布於今日下午5時起全台門市暫停內用後，漢堡王也跟進於今晚6時全台共59門市禁止內用。

繼雙北、基隆地區門市暫停開放內用後，漢堡王稍早宣布全台共59門市於晚上6時起「停止提供內用服務」，僅可以外帶、外送，至於是否有預期停止實施時間，業者僅說配合中央防疫與疫情的發展而定。另，全門市維持實聯制登記，包括街邊店、商場店，凡到店消費者可使用登記表提供姓名、聯絡電話，也能掃描QR Code登記實名訊息，且所有資料僅供防疫追蹤使用，將定期進行銷毀，提醒體溫超過37.5者請勿入內。

除外，因應全台升為3級警戒，麥當勞稍早也緊急發出最新防疫規定，自今日下午5時起至5月28日，全台所有餐廳暫停內用及洗手間使用，僅剩外帶、得來速及歡樂送提供服務；另，全門市也落實實聯制登記並啓動單一出入口，消費者進入餐廳前需掃描QR Code留下姓名、聯絡電話，未攜帶手機者需登記資料於紙本，體溫超過37.5度則勿入內。

ET快訊
取消24小時！4大超商「營業時間調整」一次看
「你們可以罵我！」朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事：對不
酒店小姐確診！　足跡遍佈桃園市區
快訊／高雄今「本土確診改為7例」　6歲女童二採陰排除
全聯3秒內進店！實施PX Pay實聯制　會員「3步驟」免填資
北市12區確診數　萬華以外「平均不超過20」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

配合防疫！4大超商「營業時間調整」一次看　部分門市暫時不開了

全台全家啟動實聯制登記入店！　廁所、休憩區全面暫停使用

全聯3秒內進店！實施PX Pay實聯制　會員「3步驟」免填資料完成

5秒就能進店了！3大量販實施「簡訊實聯制」　最快今晚上線

晚上6點實施！漢堡王跟進「全門市暫停內用」　解除時間未定

最新！麥當勞17時起「全門市禁內用」　僅剩外帶、得來速及歡樂送

加強防疫！愛買全門市明起「關閉即食區」　兒童遊戲區也不開放

家長快看！省錢搶買筆電平板　多款祭出萬元有找、快閃優惠

外帶外送才有！4大速食店優惠懶人包　雞塊買1送1、吃1元蛋塔

5秒3步驟完成登記！麥當勞、頂呱呱跟進實施「簡訊實聯制」

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

配合防疫！4大超商「營業時間調整」一次看　部分門市暫時不開了

全台全家啟動實聯制登記入店！　廁所、休憩區全面暫停使用

全聯3秒內進店！實施PX Pay實聯制　會員「3步驟」免填資料完成

5秒就能進店了！3大量販實施「簡訊實聯制」　最快今晚上線

晚上6點實施！漢堡王跟進「全門市暫停內用」　解除時間未定

最新！麥當勞17時起「全門市禁內用」　僅剩外帶、得來速及歡樂送

加強防疫！愛買全門市明起「關閉即食區」　兒童遊戲區也不開放

家長快看！省錢搶買筆電平板　多款祭出萬元有找、快閃優惠

外帶外送才有！4大速食店優惠懶人包　雞塊買1送1、吃1元蛋塔

5秒3步驟完成登記！麥當勞、頂呱呱跟進實施「簡訊實聯制」

抓到了！梧棲男PO文控水果商全家確診、趴趴走害染疫　鬼扯一通

獨／《三隻小豬》曾至確診者足跡拍攝？　三立還原現場：皆落實防疫原則

吳念庭從松本裕樹手上敲安　連2場比賽有安打

快訊／疫情爆炸！韓國瑜轟：這一年到底「超前部署」了什麼？

遠百、環球購物中心支援「簡訊實聯制」　花5秒就入館

又是唱歌惹的禍！彰化9月大女嬰也染疫　爺奶抱去彰化歌唱班

快訊／屋馬燒肉「全分店明天起休到28日」喊話：支持防疫

全國提升至3級警戒　高雄仁武區3施工男不戴口罩挨罰

快訊／王品宣布：全台280家店暫停內用！僅供外帶、外送

金門男進超商不戴口罩！還狂飆店員「X你X」　縣府怒開出首張罰單

消費熱門新聞

超商經典美式、拿鐵買1送1只有1天

全聯推PX Pay實聯制　3秒內完成

注意！這些超商門市暫時不開了

日本製拉拉褲限時「買一送一」

全家APP有「實聯制」了！

全家「山形西洋梨霜淇淋」新登場

4大速食外帶外送限定買1送1、吃1元蛋塔

14、15吋筆電搶翻　熱門機種3天賣破百台

麥當勞、頂呱呱跟進實施「簡訊實聯制」！

省錢搶買筆電平板　多款祭出萬元有找

麥當勞17時起「全門市禁內用」！

各大賣場超商「防疫新規」懶人包！

1元吃蛋撻炸雞　肯德基預定快取優惠

最快今晚上線！3大量販實施簡訊實聯制

更多熱門

相關新聞

最快今晚上線！3大量販實施簡訊實聯制

最快今晚上線！3大量販實施簡訊實聯制

國內疫情持續升溫，全台進入三級防疫警戒，中央流行疫情指揮中心下令進出各大場所，如賣場超商、美食餐廳須落實「實聯制」，以供查詢足跡。今（19）日行政院公開「簡訊實聯制」作法，只需要5秒3步驟即可完成登記，並由中央政府機關搶先開始實施，民間業者則採自願制，稍早家樂福、愛買、好市多等賣場確定跟進實施，部分門市最快今晚就能上線提供服務。

台南雙市政中心員工擴大彈性上下班時間

台南雙市政中心員工擴大彈性上下班時間

公布北市12區確診數？柯文哲：可以

公布北市12區確診數？柯文哲：可以

新冠疫情嚴峻　蘭嶼部分船運喊卡！

新冠疫情嚴峻　蘭嶼部分船運喊卡！

彰化累計49確診！「葡萄家族」威力強

彰化累計49確診！「葡萄家族」威力強

關鍵字：

新冠不斷更新新冠疫情台灣防疫社區感染速食麥當勞漢堡王

讀者迴響

熱門新聞

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

快訊／本土267例縣市分布曝光！新北最多

快訊／「國民老婆」新垣結衣結婚了！新郎是星野源

獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面