晚上6點實施！漢堡王跟進「全門市暫停內用」　解除時間未定

▲漢堡王今晚6時起全門市暫停內用。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布全台進入三級防疫警戒，除雙北外其他縣市陸續加入，而各大超商、賣場除禁止試吃、辦實體活動外也啟動實聯制、不開放休憩區等，以加強防疫。繼麥當勞稍早宣布於今日下午5時起全台門市暫停內用後，漢堡王也跟進於今晚6時全台共59門市禁止內用。

繼雙北、基隆地區門市暫停開放內用後，漢堡王稍早宣布全台共59門市於晚上6時起「停止提供內用服務」，僅可以外帶、外送，至於是否有預期停止實施時間，業者僅說配合中央防疫與疫情的發展而定。另，全門市維持實聯制登記，包括街邊店、商場店，凡到店消費者可使用登記表提供姓名、聯絡電話，也能掃描QR Code登記實名訊息，且所有資料僅供防疫追蹤使用，將定期進行銷毀，提醒體溫超過37.5者請勿入內。

除外，因應全台升為3級警戒，麥當勞稍早也緊急發出最新防疫規定，自今日下午5時起至5月28日，全台所有餐廳暫停內用及洗手間使用，僅剩外帶、得來速及歡樂送提供服務；另，全門市也落實實聯制登記並啓動單一出入口，消費者進入餐廳前需掃描QR Code留下姓名、聯絡電話，未攜帶手機者需登記資料於紙本，體溫超過37.5度則勿入內。