竹市府下周起出入口開放　停止戶外洽公

▲新竹市長林智堅裁示，自下周一（18日）起市府各出入口重新開放。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

國內疫情日趨穩定，為協助民眾逐步恢復正常的生活，新竹市長林智堅於今(15)日早上於防疫會議裁示，自下周一（18日）起市府各出入口重新開放，並結束54天近兩個月的戶外洽公服務，也同時取消彈性上下班。林智堅也提醒，「心情可以輕鬆，態度不能放鬆」，但第一線同仁仍須配戴口罩，也呼籲民眾應遵守「防疫新生活運動」，落實維持社交距離、戴口罩、勤洗手、實名制規定，一起防堵疫情。

林智堅指出，自武漢肺炎爆發以來，竹市府超前部署，推出口罩地圖APP、口罩新竹隊、108人小組進駐藥局等創新服務，「市府用心、市民放心」，為人民解決問題；疫情衝擊全球，但中央地方同步努力，並未掉以輕心，才讓國內疫情日趨穩定。

林智堅在防疫會議上宣布，隨疫情趨緩，市府下周起取消2小時彈性上下班政策、暫停異地辦公相關措施，同時為方便民眾進出，下周起也重新開放各出入口，停止戶外洽公，但第一線同仁仍要戴口罩，民眾出入也應配合實名制與量體溫政策。

「心情可以輕鬆，態度不能放鬆」，林智堅呼籲民眾配合中央流行疫情指揮中心的「防疫新生活運動」，落實個人衛生防護，包括保持社交距離、實名制、戴口罩、量體溫、勤洗手。此外，本周末（16、17日）適逢國中會考，他也責成教育處，要求各校落實防疫措施，加強關注考生與家長狀態，若有需調整措施，將以便民為原則儘速因應。

行政處表示，市府自3月23日起於市府中庭推動「免進來、我出去」的防疫便民服務，包括戶外洽公與出入口管制兩大措施，隨著疫情趨緩，市府將開放正門、側門與幸福廣場等處出入口，進出市府時，員工必須出示識別證，一般民眾則先量測體溫、實名登記，再前往辦公區域。