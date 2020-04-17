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防疫市政不中斷　新竹市長林智堅視察異地辦公整備

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▲林智堅視察異地辦公空間整備與人員演練情形。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅視察異地辦公空間整備與人員演練情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為因應武漢肺炎疫情可能導致局部辦公場所或人員遭隔離，影響公務運作，新竹市政府已完成異地辦公空間，包括辦公設備、資訊設備及異地辦公人員規劃等，新竹市長林智堅前往位於西門街的學租大樓視察異地辦公演練及準備狀況，演練項目包括人力運用、公文傳遞、資訊設備整備等，林智堅強調，提前將工作細節做到位，防疫工作滴水不漏，確保市政服務不會中斷。

林智堅近日前往學租大樓視察異地辦公空間整備與人員演練情形，他說，大樓共4個樓層整備為市府各局處異地辦公場所，提供包含桌椅、隔板、塑膠圍布、電腦網路資訊設備與視訊會議室，因應疫情可能造成的變化做應變。

空間將提供16局處共266名人員進駐使用，現場亦會做好完善的防疫工作，避免任何傳染風險。人員配置上，規劃以科為單位，預計將業務上能相互支援的同仁分開辦公，確保市政服務不中斷。

林智堅指出，市府不斷超前部署防疫整備工作，將所有細節做到位，市府已於上月23日啟動戶外洽公服務，結合府內13個局處，於市府中庭成立「市民服務站」，由市府同仁於戶外為民服務，並派專人收取民眾申辦文件，民眾不需進入局處辦公室就能遞件，辦理成效良好，近期更增設新竹市環保局家電舊換新補助申請站、新竹市聯合紓困服務中心，增加服務能量。

行政處長黃任瑋表示，確保公部門的正常運作，才能維持防疫工作的中樞，因此規劃戶外洽公、居家辦公、分區辦公及異地辦公，超前部屬並隨時配合防疫需要啟動因應，市府各單位也均已擬妥異地辦公人員名單，一有需要立刻可以啟動。

行政處表示，啟動異地辦公機制將降低辦公室空間人員密度，減少室內群聚可能的感染風險，公務運作核心能量與市民服務則不受影響，市民朋友有洽公需求亦可撥打1999服務專線洽詢。

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