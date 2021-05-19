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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「四級警戒」要動用國軍！　國民黨要賴清德接指揮官

▲▼Touch Taiwan 2021智慧顯示展覽會友達記者會-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲副總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，1名是萬華確診婦人（案1522），因等不到病床在家死亡，國民黨立委李德維19日在臉書發文認為「換指揮官，是時候了」。國民黨立院黨團也建議，國內現在面臨水、電、工、疫苗與適任指揮官「五缺」，中央流行疫情指揮中心指揮官應拉高層級，由副總統賴清德出任。不過，府方尚未回應此事。

國民黨團總召費鴻泰表示，賴清德不管是公衛背景學養、曾任行政院長歷練，或位在總統府的高度都合適當全國防疫指揮官。

此外，國民黨團書記長鄭麗文也認為，疫情若升至四級警戒，要動用到國軍，甚至包括物資調配、學校上課、勞工權益等，都已非陳時中可調度，應提高到總統府層級，不是總統蔡英文親兼指揮官，就是賴清德出任，才能調動全國資源防疫。

政府採購疫苗龜速，卻仍拒對岸援手，國民黨副秘書長李彥秀表示，行政院長蘇貞昌曾說「任何疫苗都是要維護國人健康，只要符合世界標準、能夠合法進口，都不會因為政治而排斥」，期許蘇貞昌說到做到，盡快取得疫苗。

為加強防疫紓困，行政院所提「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，提高特別預算上限至6300億元，盼5月底三讀通過。

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