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戴口罩才是禮貌！陳時中籲「情勢已不同」：拍照也別脫

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中華郵政今上午確定有1名同仁確診，為工會幹部，該同仁主要是5/10參加完中華郵政全國模範郵工表揚大會後，跟同行3工會人員前往萬華阿公店續攤。而在表揚大會的照片被找出發現交通部長也在場，對此，指揮中心表示，部長全程都有戴口罩，只有照相時，大家習慣把口罩拿下來可看到笑容。但指揮官陳時中也藉機提醒，前段時間都很難免，可是現在情勢已經不同了，「把口罩戴好才是禮貌」，也開玩笑說，從以前就認為「大多戴口罩比沒戴口罩好看」。

針對中華郵政確診個案曾參加表揚大會，同時交通部長王國材、勞動部長許銘春都有出席活動。對此，陳時中也在今（18）回應，郵局相關單位有參加頒獎典禮，幾位部長有過去，但全程都有戴口罩，僅照相時大家習慣把口罩拿下來，才能看得到笑容。不過，也研判相關的確診患者是當天晚上晚宴後，另到萬華再進行其他活動，判定那時間染疫。

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▲▼中華郵政模範郵工表揚大會。（圖／讀者提供）

▲中華郵政模範郵工表揚大會。（圖／讀者提供）

陳時中指出，換句話說，部長們的最後接觸還不是確診者碰到病毒的時間，至於有沒有篩檢「我就不知道」，但也不會列在公費篩檢，因為並不算是有接觸史

陳時中也藉此提醒，前段時間拿掉口罩拍照都很難免，他舉自己為例，每次出去要照相，大家都跟說「部長把口罩先拿下來」，有人說戴口罩笑看不到，這種的確很多、很難免。「但是現在情勢已經不同了」他再三強調，把口罩戴好才是禮貌，有照相也不要脫下來，並開玩笑說「我真的從以前就認為，大多戴口罩比沒戴口罩好看」。

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