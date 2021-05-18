「武漢已經示範過了！」雙北+715爆返鄉潮　網戰翻：病毒反而散開

▲雙北待在戶外的人數明顯下降。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今年1月1日至5月17日止，雙北已累計715例本土案例，昨（17）日雙北市長達成共識，宣布高中職、國中小、公私立托幼全面停課至5月28日。除此之外，多間大專院校也都採取遠距教學的方式，因此讓不少北漂族決定返鄉，就有網友對此發表看法，直言「各位大學生現在不要返鄉！」

有網友在Dcard上發文表示，本土確診病例雖然集中在雙北，想返鄉也是人之常情，但因為大家本來就待在北部，所以如果現在回家，自己就很可能成為「傳播病毒」的那個人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有網友認為，想要返鄉的人反而很可能害到家人，隨便搭車移動其實更危險，只要好好撐過這兩週，落實防疫措施，就可以阻斷傳染鏈，所以拜託行李現在就放下！

▲很多居家辦公、遠距上課的北漂族都急著返鄉。示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

各貼文底下吸引不少網友留言表示，「如果都不回家，最嚴重可能就是北部淪陷，但是大家回家最嚴重會遍地開花」、「一開始不就是武漢地區單純的社區型病毒嗎？後來人們都為了避開疫情，開始往外移，才會導致現在全球都淪陷在疫情當中」、「現在疫情這樣子就算回去了，一樣會造成負擔」、「去年武漢示範過了，反而將疫情往外帶」、「武漢已經示範過了，不要去疫情發生的地方，也不要離開疫情發生的地方」。

不過，也有些人不認同，直呼「你管別人要不要回家？請問是封城了嗎還是犯法了嗎」、「南部比較安全待在北部幹嘛？為什麼要犧牲自己」、「我選擇回家，因為我室友一天到晚不知道跑去哪 」、「學校強迫學生打包走人，不返鄉也沒地方去了」。

此外，如果真的要返鄉，也有網友建議，「如果沒被匡列又是自己住的，請父母開車上來載你，這樣應該比較安全」、「家長開車上來載+1」、「家人直接開車上來帶我回家，這種的比搭雙鐵回家好吧」。

陳時中15日在記者會上表示，這次只有雙北升級，其他地方都是二級，所以希望二、三級的民眾非必要不要移動。美女醫師林靜儀也曾表示，雙北升至三級警戒的目的就是為了阻斷傳播鏈，「不是叫你當作要逃難」。

▼根據疾管署網站資訊，今年至5月17日共有825例本土病例。（點圖可放大／翻攝自疾管署網站）