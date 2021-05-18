口罩戴緊緊是一種禮貌！陳時中曝「情勢不同」：拍照也不要脫下





▲為確保防疫，出入和待在公共場合均應戴上口罩。（示意圖／記者許立昕攝）

記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，全台18日新增240本土病例，確診個案中新增2例死亡，許多民眾出門把口罩戴緊緊，一刻都不敢鬆懈，指揮中心指揮官陳時中也在記者會上表示，很多人拍照時為了要露臉，都會把口罩拿下，但現在情勢不同了，「口罩戴緊緊才是禮貌」，機車族也不要輕忽，在路口仍有近距離接觸可能性。

陳時中表示，每次要拍照時，大家都會說「部長把口罩拿下，不然笑容都看不到」，不少民眾出門都乖乖戴上口罩，只有吃東西或是拍照時會將口罩拿下，對此，部長也提醒，現在情勢不一樣了，口罩戴緊緊才是禮貌的表現，照相時也不要脫下來，也笑說「大部分戴口罩的，都比沒有戴口罩的好看」。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中表也指出，過去沒有規定民眾，騎機車時需要戴口罩，且騎機車時風大、空氣流通，感染機率較小，但有時在路口仍有近距離接觸可能性，有可能一次、兩次的接觸後，倒楣的時候就不幸染疫，因此希望民眾外出時能全程戴口罩，包括騎機車時。

本土疫情持續拉警報，雙北15日起緊急宣布進入「三級警戒」，同時頒布3大防疫措施，包含外出時全程戴口罩、停止室內5人以上、室外10人以上聚會、僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場域關閉。指揮中心也呼籲，盡量多待在家中，減少不必要的外出，許多餐飲也業者也宣布，全面停止餐飲內用，僅提供外帶服務。

